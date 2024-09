Dans moins de 3 semaines, une nouvelle trêve internationale va débuter. L’ASSE va affronter Nice, Nantes et Auxerre avant cette trêve. Les Verts viennent de battre Lille et recevront leur rival au retour de la trêve. La rencontre entre l’ASSE et Lens a été programmée !

Lens en réussite dans le chaudron

L’ASSE a pris ses 3 premiers points en Ligue 1 face à Lille, au retour de la première trêve internationale de la saison. Une nouvelle trêve interviendra début octobre, après la réception de l’AJA. Après cette coupure, les Verts enchaîneront un second match consécutif à domicile. Le Racing Club de Lens viendra défier l’ASSE à Geoffroy Guichard.

Ce stade réussit bien aux sang et or lors des dernières années. Les lensois n’ont plus perdu à Saint-Étienne depuis le 28 août 2010. Une défaite 3-1 avant la décente des artésiens. 4 ans plus tard, Lens remonte en Ligue 1 et vient offrir un match spectaculaire dans le chaudron. Les lensois avaient renversés les Verts avant de se faire rejoindre à leur tour. Les 2 équipes s’étaient quittées sur le score de 3-3. Le RCL retournera en Ligue 2 ensuite avant de remonter en 2020. Ils viendront s’imposer 3-2 à Geoffroy Guichard en mars 2021. La saison suivante, Seko Fofana refroidira les 5000 spectateurs de la jauge Covid. Le milieu ivoirien inscrira le but du 2-1 à la dernière minute de la rencontre. Il n’y a depuis plus eu d’opposition entre les 2 clubs. La faute à la relégation des Verts en 2022.

L’ASSE retrouvera Lens un samedi

Pour cette 8ème journée de championnat, l’ASSE enchaînera un second match consécutif à domicile. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio accueilleront ceux de Will Still. La LFP vient de programmer la rencontre au Samedi 19 octobre à 19h. DAZN sera le diffuseur de la rencontre.

Programmation complète de la 8ème journée de Ligue 1

Vendredi 18 octobre 2024 à 20h45 sur DAZN

AS Monaco – LOSC Lille

Samedi 19 octobre 2024 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Stade Brestois 29 – Stade Rennais FC

Samedi 19 octobre 2024 à 19h00 sur DAZN

AS Saint-Étienne – RC Lens

Samedi 19 octobre 2024 à 21h00 sur DAZN

Paris Saint-Germain – RC Strasbourg Alsace

Dimanche 20 octobre 2024 à 15h00 sur DAZN

Havre AC – Olympique Lyonnais

Dimanche 20 octobre 2024 à 17h00 sur DAZN

FC Nantes – OGC Nice

Toulouse FC – Angers SCO

AJ Auxerre – Stade de Reims

Dimanche 20 octobre 2024 à 20h45 sur DAZN

Montpellier Hérault SC – Olympique de Marseille