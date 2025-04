L'ASSE se déplace à Strasbourg ce samedi. Une rencontre important à quatre journées de la fin du championnat. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Des Verts libérés ? Oui, mentalement, c'est une victoire importante parce qu'on avait déjà gagné contre Montpellier, mais on avait dû attendre plusieurs semaines pour avoir le gain des points et pour pouvoir célébrer cette victoire. Sur ce match contre Lyon, c'était différent. On a affronté une grosse équipe dans notre propre stade, avec une ambiance électrique. C'était vraiment quelque chose de très fort et sur lequel on va pouvoir bâtir. Les joueurs ont pris la rencontre avec plein de maturité. Ils sont arrivés sur le terrain avec leur meilleur football, ils ont donné toute l'énergie qu'ils pouvaient avoir.

Sur ce match, ils ont juste montré pourquoi je crois autant en eux, pourquoi le club croit autant en eux. Ce qu'on veut voir à partir de maintenant, c'est les voir jouer de cette même manière."

L'ASSE doit rapidement switcher

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Comment enchaîner ? Cette semaine, je nous ai trouvé assez concentrés. C'est une semaine aussi qui va être plus courte entre les deux matchs. J'ai senti des joueurs qui sont arrivés en début de semaine avec beaucoup de confiance. Il faut qu'on reste vraiment concentrés sur notre objectif et sur notre prochain match.

Pour expliquer cette confiance, c'est important de voir d'où elle vient. Je pense qu'on a joué avec beaucoup de maturité. Des deux manières, tant en attaquant qu'en défendant, on a été équilibrés. On a beaucoup travaillé ensemble, on a fait beaucoup fait d'efforts sur le terrain. C'est très important de voir que notre réussite s'est bâtie ainsi. C'est quelque chose qu'il va falloir qu'on répète face à Strasbourg qui est un match difficile à l'extérieur.

Strasbourg est une équipe qui joue avec une grosse intensité, avec beaucoup de vitesse aussi. Elle est composée de jeunes joueurs talentueux. Je suis assez impressionné par cette équipe, par la discipline qu'elle met sur le terrain, par les points aussi qu'elle a pris en 2025. C’est la deuxième équipe à en avoir pris le plus derrière le PSG."

Horneland n'a rien à cacher

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Le fait de s'entraîner en huis clos, ce n'est pas vraiment un sujet pour moi. On a eu une semaine très animée la semaine dernière. C'est surtout pour faire redescendre un peu la tension, la pression autour des joueurs. Ce n'est pas vraiment un sujet. On n'a pas grand chose à cacher."