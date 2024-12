Patrick Guillou s'est longuement exprimé dans le Sainté Night Club. L'occasion de commenter le départ d'Olivier Dall'Oglio et le virage pris par l'ASSE. Extraits.

Patrick Guillou (ex-ASSE) : "Il va falloir être très attentif sur ce qui va se passer sur la nomination. Si c'est Huss Fahmy qui nomme le prochain entraîneur, ça veut dire que Samuel Rustem et Loïc Perrin sont mis de côté. Il peut y avoir ensuite Loïc Perrin avec le nouvel entraîneur sur la photo. Il sera complètement mis de côté. Mais si jamais, maintenant, ils prennent les pleins pouvoirs, est-ce qu'on aura les deux triumvirats ? Ou est-ce qu'on aura d'un côté les actionnaires, M. Tannenbaum, M. Gazidis, voire Fahmy. On va avoir un début de réponse.

Si jamais tu prends un entraîneur, Norvégien, voire Wilfried Nancy, ça voudra dire que tu restes dans cette même logique de la data. Tu vas aller au bout de ton idée. Il y a quelque chose qu'on a peut-être négligé dans l'analyse. Tu n'étais pas en Ligue 1, mais tu arrives en Ligue 1. Oui, tu gagnes du temps, mais le billet d'entrée est d'un coup plus cher. Tu as malgré tout le déficit structurel qui reste présent. Tu as les droits télé qui chute. Et aujourd'hui, tu as aussi 23 millions que tu as injectés dans les transferts. Donc ton billet d'entrée t'a coûté environ 60 millions.

Tu vas revenir au mois de décembre et demander à M. Gazidis et à M. Tannenbaum de remettre la main à la patte ? Tu viens de changer ton entraîneur. Tu vas en nommer un autre. Aujourd'hui, dans la logique que je vois, tu vas prendre un entraîneur qui colle à ce que tu as recruté, à la data, à la mentalité américaine. L'objectif, c'est certes le maintien, mais c'est surtout de mettre les joueurs que tu as recrutés en avant pour espérer le retour sur investissement quand tu vas les vendre."

Des cartes redistribuées à l'ASSE ?

Patrick Guillou (ex-ASSE) : "Ce qui est sûr, c'est que dans le nouveau mode de fonctionnement, la communication des dirigeants a été confiée à Havas. Elle ne dépend absolument pas de la communication du club. Avec Havas, tout est très pro. Tout est très calculé. Quand ils ont fait la présentation, ils sont venus avec des prompteurs, ils ont parlé en français. Tout est calibré, et c'est la grande force des gens qui sont en place. Même en interne, tout le monde n'a pas le même niveau d'information. Je reste persuadé que même Jean-François Soucasse, Loïc Perrin et Samuel Rustem, n'avaient pas toutes les informations avant Toulouse.

Concernant Jean-François Soucasse, j'ai beaucoup de respect et d'estime pour lui. Je l'ai toujours dit, il est brillant. Brillant dans ses dossiers et dans la gestion des finances, mais ce n'est pas un chef. C'est un très bon secrétaire général, c'est un bon adjoint, et il risque d'être très précieux.

Il faut se poser plus de questions sur Samuel Rustem ou sur le rôle de Loïc Perrin, le Paolo Maldini Stéphanois. Ils ont plus d'interrogations sur le rôle des uns et des autres. On s'aperçoit dans l'Equipe que l'audit interne qui a été mis en place depuis six mois est en train de remonter à la surface. Et que peut-être dans les bureaux, au secteur administratif, juridique, à la communication, peut-être, il y aura un switch dans les prochains mois. Il y a des personnes qui sont estampillées de l'ancienne direction. Même au centre de formation, certains vont devoir peut-être partir."

Un staff retourné ?

Patrick Guillou (ex-ASSE) : "Eirik Horneland ? Je ne connais pas vraiment. J'ai eu un coup de fil mardi dernier, par rapport à cet entraîneur, et j'ai eu l'honnêteté de dire que je ne le connaissais pas plus que ça. Quand tu regardes ces statistiques, ça peut être à l'image de ce qui s'est fait à Strasbourg, ce qui s'est fait un temps à Troyes. Tu prends un entraîneur que tu ne connais pas, mais qui rentre dans la logique de ce que tu veux mettre en place. Tu vas au bout du bout.

Que ça soit Nancy ou que ça soit Horneland, ça rentrera complètement dans ce qu'ils veulent mettre en place. Il peut parler anglais. S'il a été choisi, la question, c'est qui lui va pouvoir mettre en place ? Cet entraîneur qui vient, viendra-t-il avec son staff ? On verra ce qui va se passer avec Ilan par exemple. On verra ce qui va se passer de Romain Hamouma ou encore avec Jean-François Bédénik. Que va-t-il accepter ? Est-ce qu'il va venir avec un staff complet ?

Dans l'organisationnel, ils vont devoir avoir des gens à eux au quotidien à Saint-Etienne. Pas une fois, je prends mon jet, j'ai le jet lag, je viens pour les gros matchs. Il faut qu'il y ait quelqu'un de confiance à eux, qui soit là au quotidien. Il y a cette adaptation qu'il faut avoir aussi sur le tissu local stéphanois."