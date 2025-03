La fin de saison de l’ASSE reste incertaine. L’avenir des Verts, entre Ligue 1 et Ligue 2, se jouera d’ici mai. En coulisses, les dirigeants anticipent déjà un chantier majeur : la reconstruction de l’effectif, notamment en défense.

Une instabilité contractuelle : préoccupation ou aubaine ?

Difficile aujourd’hui de dire si l’ASSE évoluera en Ligue 1 ou en Ligue 2 l’an prochain. Ce qui est sûr en revanche, c’est que les dirigeants ont déjà commencé à plancher sur l’avenir. Le compte X DataScout a récemment dressé un tableau des fins de contrat en Ligue 1, un travail précieux que l’on peut affiner en portant un regard plus poussé sur l'ASSE.

Le constat est frappant : 35 % de l’effectif arrive en fin de contrat en juin prochain. Parmi eux, on retrouve Boubacar Fall, Yunis Abdelhamid, Louis Mouton, Ibrahima Wadji, Léo Pétrot et Yvann Maçon, sans oublier les prêts de Irvin Cardona, Maxime Bernauer et Pierre Ekwah.

Mais ce n’est pas tout. 10 autres joueurs (38 % de l’effectif) verront leur contrat expirer en juin 2026 : Gautier Larsonneur, Benjamin Bouchouari, Dylan Batubinsika, Ibrahim Sissoko, Lamine Fomba, Pierre Cornud, Dennis Appiah, Anthony Briançon, Florian Tardieu et Brice Maubleu.

Au total, ce sont 19 joueurs concernés, soit 73 % de l’effectif professionnel, représentant 49 % de la masse salariale. Une situation qui ouvre la porte à une profonde refonte dès cet été. Une aubaine pour les dirigeants de l'ASSE qui entendent bien remodeler l'équipe.

Le cas des gardiens : des interrogations pour l'ASSE

Les cas de Gautier Larsonneur (28 ans) et Brice Maubleu (35 ans) seront à surveiller. Les deux portiers entreront dans leur dernière année de contrat. Prolonger ou tourner la page ? Aucun des deux n’a totalement convaincu cette saison, surtout face aux exigences du haut niveau. Les dirigeants devront trancher. En cas de relégation, ils disposent de références, mais le dossier est sur la table.

Une défense stéphanoise à reconstruire

C’est en défense que le chantier s’annonce le plus conséquent. Plusieurs cadres ou joueurs d’expérience arrivent à un tournant :

Léo Pétrot (27 ans) et Yunis Abdelhamid (37 ans) verront leur contrat expirer en juin. Si Pétrot espère prolonger dans son club formateur, rien n’est acté. Au contraire, aucune négociation n'a débuté pour l'heure et rien ne garanti que le joueur voit une proposition arriver. Quant à Abdelhamid, il dispose d'une année en option, mais ses prestations n'ont pas convaincu.

et verront leur contrat expirer en juin. Si Pétrot espère prolonger dans son club formateur, rien n’est acté. Au contraire, aucune négociation n'a débuté pour l'heure et rien ne garanti que le joueur voit une proposition arriver. Quant à Abdelhamid, il dispose d'une année en option, mais ses prestations n'ont pas convaincu. Yvann Maçon (26 ans) , malgré des rumeurs insistantes, aucune officialisation n’est intervenue. Une situation qui interpelle.

, malgré des rumeurs insistantes, aucune officialisation n’est intervenue. Une situation qui interpelle. Dennis Appiah (32 ans) , sous contrat jusqu’en 2026, pourrait être poussé vers la sortie. Son salaire paraît trop élevé pour un rôle de doublure.

, sous contrat jusqu’en 2026, pourrait être poussé vers la sortie. Son salaire paraît trop élevé pour un rôle de doublure. Anthony Briançon (30 ans) vit une saison blanche. Un départ est inéluctable pour l'ensemble des parties.

vit une saison blanche. Un départ est inéluctable pour l'ensemble des parties. Dylan Batubinsika (29 ans) , fragilisé par un passage difficile et des événements extra-sportifs (agression par un supporter), pourrait aussi quitter le club à un an de la fin de son bail.

, fragilisé par un passage difficile et des événements extra-sportifs (agression par un supporter), pourrait aussi quitter le club à un an de la fin de son bail. Pierre Cornud (28 ans), l’un des flops du dernier mercato, ne semble pas destiné à rester.

Seul Mickaël Nadé (26 ans), prolongé jusqu’en 2028, s’inscrit dans la durée.

Enfin, le dossier Maxime Bernauer (26 ans) reste en suspens. Prêté par le Dynamo Zagreb, l’ASSE dispose d’une option d’achat. Sa levée est envisagée et plairait au joueur. Les prochaines semaines seront déterminantes.

Un chantier prioritaire pour l'ASSE cet été

Avec 57 buts encaissés en 25 matchs, il est évident que l’arrière-garde des Verts nécessitera un grand coup de lifting cet été, peu importe la division. Jusqu’à six défenseurs pourraient quitter le club, sans compter les incertitudes autour des gardiens. L’été 2025 sera celui d’une reconstruction profonde pour rendre l'ASSE plus solide défensivement.

