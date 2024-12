L'ASSE lutte actuellement pour son maintien en Ligue 1. Après une nouvelle défaite à l’extérieur, les Verts terminent l’année à une inquiétante 16ᵉ place, juste au-dessus de la zone de relégation. Bien que la situation soit préoccupante, l’équipe reste dans la course pour le maintien et tout reste possible.

Suite à la décevante série de résultats de l’équipe, Olivier Dall'Oglio a été remercié par la direction après sa dixième défaite en quinze matches de championnat cette saison. Pour l’instant, c’est Laurent Huard, responsable du Centre de formation, qui assurera l’intérim sur le banc des Verts. Il prendra en charge l’équipe pour l’entrée en lice de l’ASSE en Coupe de France.

Laurent Huard de retour

Cette situation n’est pas sans rappeler celle de l’an passé. En décembre 2023, Laurent Batlles avait été écarté de son poste d’entraîneur à la même période. Laurent Huard avait alors assuré l’intérim et aligné un onze très rajeuni pour la réception de Nîmes. Une occasion de donner du temps de jeu aux jeunes talents issus du centre de formation, comme Amougou, Dieye, Othman et d’autres. Cette approche n’avait malheureusement pas permis à l’ASSE de passer le tour, l’équipe étant éliminée. Mais les dirigeants stéphanois, eux, avaient trouvé en Olivier Dall'Oglio le successeur de Batlles le 12 décembre 2023, avant que ce dernier ne soit remercié à son tour un an plus tard.

Pour l’heure, l’ASSE se prépare à accueillir à nouveau l’Olympique de Marseille, ce dimanche à 14 h 45. Lors du dernier affrontement entre les deux équipes, il y a tout juste deux semaines, les Marseillais avaient infligé une sévère défaite aux Verts, une véritable leçon de football. Mais cette fois, le contexte est différent et pourrait réserver des surprises. En Coupe de France, bien que l’OM aligne traditionnellement une équipe compétitive, le club pourrait faire tourner son effectif.

Maubleu pour sa première avec l'ASSE ?

Dans ce contexte, une grande question se pose : qui sera titularisé dans les buts de l’ASSE ? Si Gautier Larsonneur, bien qu’encore en progression ces dernières semaines, semble montrer des signes d’amélioration, il est tout à fait possible que Brice Maubleu fasse sa première apparition sous le maillot Vert. Recruté cet été en provenance de Grenoble, l’expérimenté gardien n’a toujours pas joué en championnat. Toutefois, il est fréquent que l’entraîneur donne sa chance au gardien remplaçant en Coupe, d’autant plus lorsque celui-ci dispose de solides références,. c'est le cas de Brice Maubleu.

Spécialiste des tirs au but et avec une expérience appréciable, Brice Maubleu pourrait faire son entrée dans le but stéphanois. Si cela se confirme, ce sera un joli baptême pour lui, et une occasion pour l'ASSE de tester un nouveau visage dans la compétition. Reste à voir si Laurent Huard choisira cette option pour le dernier rendez-vous de l’année 2024.