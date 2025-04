Le onze de départ de l’ASSE face à Brest est désormais connu. Un choix fort d’Eirik Horneland pour un match crucial dans la course au maintien.

L’AS Saint-Étienne a dévoilé sa composition de départ pour affronter Brest ce dimanche à 15h à Geoffroy-Guichard. Une rencontre sous haute tension pour les Verts, 17es de Ligue 1, à trois points de Reims, avec un goal average défavorable. Pour tenter de relancer la machine, Eirik Horneland a opté pour un onze mêlant continuité et prises de risques.

Sans surprise, Boakye est le grand absent de cette rencontre côté stéphanois. L’attaquant, officiellement forfait, laisse un vide que le coach norvégien tente de combler avec un choix offensif audacieux. À noter également quelques ajustements dans le couloir droit et au milieu, preuve que le technicien cherche encore la formule gagnante pour sortir le club de cette impasse.

Un onze tourné vers l’offensive malgré les absences

Privé de certaines options, Horneland aligne néanmoins une équipe résolument portée vers l’attaque. Les Verts n'ont plus le choix : place à la vitesse et à la percussion. Le coach veut des joueurs capables de faire mal à Brest, dès les premières minutes. Un message clair envoyé à ses troupes et au public de Geoffroy-Guichard : il faut aller chercher la victoire, sans calcul.

Des absents de longue date, comme Briançon, ne sont logiquement pas réintégrés. Par ailleurs, le coach norvégien a également décidé de se passer de Miladinovic et Cornud. Des choix forts, notamment concernant le latéral gauche, qui ne semble plus entrer dans les plans. Horneland a dû composer, mais conserve une ossature stable et compétitive. Reste à voir si cette formule tiendra face à un adversaire en forme.

Brest vise l’Europe, l’ASSE joue sa peau

Côté brestois, l’objectif est clair : rester dans la course à la 7e place, synonyme d’Europe. Huitièmes avant cette 31e journée, les hommes d’Éric Roy ne sont qu’à quatre points de Lille. Face à une ASSE dos au mur, ils auront à cœur de frapper fort et de profiter de la fébrilité stéphanoise.

Ce match oppose deux ambitions diamétralement opposées : maintien pour les uns, Europe pour les autres. Le onze de départ des Verts devra se montrer à la hauteur de l’enjeu pour espérer éviter une nouvelle désillusion et continuer d’y croire. Tout se jouera cet après-midi, sur la pelouse bouillante de Geoffroy-Guichard.

Le 11 de départ