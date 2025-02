La soirée rennaise n’a pas été tendre pour l’ASSE. En toute fin de rencontre, Dennis Appiah s’est blessé, ajoutant une nouvelle difficulté à la défense stéphanoise déjà fragile. Ce nouvel incident vient renforcer un débat de longue date : comment pallier les lacunes sur les flancs, problème qui hante l’AS Saint-Étienne depuis le début de saison ?

Un défi récurrent sur les latéraux à l'ASSE

Dès l’accession en Ligue 1, l’ASSE a été confrontée à des difficultés pour animer ses couloirs défensifs. Léo Pétrot et à Dennis Appiah avaient pleinement participé à la remontée du club dans l’élite, mais leurs limites, déjà perceptibles en L2, se sont rapidement imposées face aux exigences du championnat supérieur. Le mercato d’été, qui devait renforcer ces zones névralgiques, s’est avéré insuffisant. Les recrutements ne sont pas venus résoudre le problème, et le mercato d’hiver n’a pas non plus permis d’ajouter la qualité attendue sur les latéraux.

Un recrutement en demi-teinte et des alternatives incertaines

Les espoirs reposaient sur l’arrivée de Pierre Cornud, recruté pour dynamiser l’offensive sur les côtés. Malheureusement, ses débuts compliqués et une série de prestations décevantes ont rapidement fait douter de l’apport escompté. De même, Yvann Maçon, qui avait déjà souffert de blessures et d’un manque de régularité, peine à enchaîner pour devenir une solution pérenne.

Dans ce contexte, la blessure de Dennis Appiah contre Rennes constituerait un coup dur supplémentaire. Ce nouvel imprévu forcerait Eirik Horneland à revoir sa stratégie sur les côtés, alors qu’il ne reste plus que 13 matchs pour assurer un maintien qui devient de plus en plus précaire.

Vers un nouveau dilemme pour Horneland : Bernauer ou Maçon ?

Face à cette situation, deux solutions se présenteraient sur Dennis Appiah étaient bel et bien absent. D’un côté, Maxime Bernauer, récemment arrivé en prêt avec option d’achat depuis Zagreb, affiche déjà une légère expérience au poste de latéral droit, notamment lors de ses 18 apparitions avec le Paris FC. Son profil de joueur polyvalent, ayant évolué depuis le milieu défensif vers la défense, pourrait offrir à l’ASSE une alternative tactique non négligeable. De l’autre, Yvann Maçon reste une option mais le joueur ne semble pour l'heure pas apte à tenir toute une rencontre.

Enjeux pour la fin de saison de l'ASSE

La gestion des latéraux a toujours été l’un des points faibles du club ces derniers mois, et la blessure d’Appiah viendrait compliquer encore davantage la donne. Dans une ambiance où chaque match compte pour le maintien, choisir la bonne option est impératif.