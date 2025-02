L'ASSE est engagée dans une course au maintien en compagnie de nombreuses équipes. Parmi elles, le Stade de Reims, qui est actuellement l'équipe la moins en forme du championnat de Ligue 1. Le nouveau coup dur qu'il vient de subir n'est pas de nature à rassurer les Champenois.

Les belles performances de Reims en Coupe de France, où il est qualifié en quart de finale, ne masquent pas ses insuffisances en championnat. Ce week-end, l'équipe champenoise a encore sombré. Cette fois-ci, c'est du côté de Lyon, en encaissant quatre buts sans en rendre aucun. Reims fait ainsi partie des pires équipes de Ligue 1, bien accompagné par Nantes, Saint-Étienne, Montpellier, Le Havre ou encore Angers.

Au cours de ces périodes difficiles, les entraîneurs et les supporters se tournent souvent vers l'effectif. ils ont tendance à considérer que sa qualité – ou sa pauvreté – est un indicateur de la suite des événements. Du côté de Reims, on comptait beaucoup sur l'apport de son attaquant Jordan Siebatcheu (28 ans), fraîchement arrivé de l'Union Berlin en Bundesliga, où il ne performait plus.

Un buteur "out" chez un concurrent au maintien de l'ASSE

Le buteur, formé au Stade de Reims, avait fait les beaux jours du club champenois en 2017-2018. Après un prêt réussi à Châteauroux, il avait réalisé une saison remarquable, inscrivant 18 buts et délivrant 7 passes décisives. Rapidement remarqué par Rennes, il est parti en Bretagne jusqu'en 2020. Il a ensuite été vendu aux Young Boys de Berne, en Suisse, où il a encore brillé lors des saisons 2020-21 et 2021-22, inscrivant 42 buts et délivrant 9 passes décisives. De quoi attirer l'Union Berlin, mais sans que la réussite soit au rendez-vous. Un prêt au Borussia Mönchengladbach n'aura pas suffi pour convaincre les Allemands de le conserver. Ainsi, Reims y a vu une belle occasion d'attirer un buteur qu'il connaît bien.

Le sort s'acharne toutefois sur les Rémois, puisque lors du huitième de finale de Coupe de France disputé le 6 février dernier face à Bourgoin-Jallieu, Siebatcheu s'est blessé aux ischio-jambiers, comme l'annonce L'Equipe. Sorti prématurément, on vient d'apprendre que son indisponibilité serait de six semaines. Un véritable coup dur pour un adversaire des Stéphanois dans la course au maintien. Reims n'en a peut-être pas fini avec sa série apocalyptique en Ligue 1. De là à dire que l'ASSE va en profiter, il n'y a qu'un pas... que nous n'oserons pas franchir.