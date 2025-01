Montpellier comptait sur Maksimovic pour stabiliser son arrière-garde, la plus fébrile du championnat avec 29 buts encaissés en neuf matchs au moment de son arrivée. Malheureusement, il va falloir faire sans l'expérimenté défenseur central, et ce, jusqu'en fin de saison ! Engagés dans une course au maintien, notamment avec l'ASSE, les Sudistes vivent un enfer cette saison !

Passé par Naples, Torino ou encore le Genoa, l’ex-international serbe (25 sélections) incarnait une expérience précieuse. Mais après seulement quelques rencontres, le sort s’acharne : sorti sur civière après un tacle sur Alexandre Lacazette, Maksimovic voit son aventure héraultaise brutalement interrompue. Le coup est rude pour le Montpellier HSC. Déjà lanterne rouge de Ligue 1, le club héraultais devra se passer de Nikola Maksimovic jusqu’à la fin de la saison. Arrivé en octobre pour renforcer une défense en perdition, le défenseur serbe (33 ans) a été victime d’une grave blessure à l'ischio-jambier de la cuisse droite lors de la 16e journée face à Lyon (0-1). Son absence prolonge le calvaire d'un MHSC en grandes difficultés.

Gasset face à un casse-tête défensif

Son indisponibilité s'ajoute à une longue liste d'absents en défense. Boubakar Kouyaté et Christopher Jullien sont toujours sur le flanc, laissant Jean-Louis Gasset avec seulement deux options de métier en charnière : Becir Omeragic et Modibo Sagnan. Un constat alarmant alors que Montpellier accuse déjà six points de retard sur Nantes (17e) et se prépare à une lutte acharnée pour le maintien.

Un coup dur pour un concurrent de l'ASSE

Cette blessure de Maksimovic affaiblit davantage un concurrent direct de l’AS Saint-Étienne. Si les Verts, promus en Ligue 1, doivent encore s’arracher pour assurer leur propre maintien, la situation catastrophique de Montpellier pourrait jouer en leur faveur. Dans cette bataille du bas de tableau, chaque défaillance compte. Reste à voir si l'ASSE saura en profiter.

Pour le MHSC, la décision d'une opération pour Maksimovic est encore en suspens, mais son indisponibilité jusqu'à la fin de la saison ne fait déjà plus aucun doute. Un coup dur de plus dans une saison qui vire au cauchemar.