À deux jours de la fin de la médiation judiciaire, la Ligue de Football Professionnel et DAZN n'ont toujours pas trouvé d'accord concernant les droits TV. Selon L'Equipe, quatre scénarios sont sur la table, mais aucun ne fait consensus.

La Ligue 1 est peut-être à l’aube d’une nouvelle crise. Alors que le diffuseur DAZN et la LFP tentent depuis plus d’un mois de résoudre leur différend sur les droits TV, la médiation judiciaire censée les rapprocher touche à sa fin ce mardi 15 avril. Et pour l’instant, aucun terrain d’entente n’a été trouvé. Le conflit pourrait donc se régler devant les tribunaux, au risque de perturber encore davantage la diffusion du championnat français.

Droits TV : Quatre scénarios, zéro accord entre DAZN et la LFP

Chacune des deux parties a mis sur la table deux propositions pour sortir de l'impasse. Du côté de la LFP, la première option acterait la fin anticipée du partenariat avec DAZN, qui accepterait de diffuser et régler les droits jusqu’à la fin de la saison 2024-2025, moyennant une indemnité pour la saison suivante. La seconde proposition vise à prolonger le contrat sur deux ans supplémentaires, mais avec une réduction du montant des droits et un report de la clause de sortie conditionnée au nombre d’abonnés.

Face à cela, DAZN n’a pas dit son dernier mot. La plateforme britannique envisage, à court terme, de se retirer dès la fin de la saison tout en payant les deux dernières échéances sans compensation future. À plus long terme, elle proposerait une refonte complète du contrat actuel, avec une part variable indexée sur la performance et une fin de contrat en 2029.

Autre piste étudiée par DAZN : racheter les droits actuellement détenus par beIN Sports pour obtenir l’intégralité de la diffusion de la Ligue 1. Un projet déjà envisagé en 2023, mais écarté par la LFP à l’époque.

Le spectre d’un bras de fer judiciaire

Malgré ces scénarios, aucun des deux camps ne semble prêt à valider la proposition adverse. Et pendant que la LFP tente de maintenir l’équilibre financier du football professionnel, DAZN se dit victime de plusieurs facteurs défavorables : piratage incontrôlé, mauvaise image véhiculée par certains clubs, et conditions économiques défavorables. Le groupe britannique réclame d’ailleurs 573 millions d’euros à la LFP pour « manquement » et « tromperie sur la marchandise ».

Si aucun accord n’est trouvé d’ici mardi, le risque est clair : DAZN pourrait suspendre ses paiements, forçant la Ligue à activer les garanties financières d’Access Industries, la maison mère du diffuseur. Un processus complexe qui pourrait durer des mois et fragiliser encore un peu plus le modèle économique de la Ligue 1.