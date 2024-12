Ce week-end, la Coupe de France a une fois de plus prouvé qu’elle est une compétition imprévisible et magique. Plusieurs clubs professionnels ont connu des débuts désastreux, éliminés par des équipes amateurs déterminées à marquer l’histoire. Résultats et tirage au sort pour les 16e de finale.

Des éliminations choc en Coupe de France

La plus grosse surprise revient à Montpellier, lourdement battu 4-0 par Le Puy Foot 43 (N2). Les joueurs de Jean-Louis Gasset, déjà en quête de stabilité en Ligue 1, repartent avec une humiliation difficile à digérer avant la trêve hivernale.

Le Havre, en difficulté en Ligue 1, n’a pas su éviter le piège du Stade Briochin (N2), s’inclinant 1-0. Les Normands, avant-derniers du championnat, ajoutent une déconvenue à leur saison compliquée. De son côté, Amiens (L2) a également trébuché, battu 2-1 par l’ES Thaon (N3).

Des qualifications à l’arraché

D’autres équipes ont évité l’élimination de justesse. Toulouse (L1) a frôlé la catastrophe face à Haut Lyonnais (N3), ne s’en sortant qu’après une séance de tirs au but serrée (2-4). Nice, pourtant en pleine forme en championnat, a aussi dû s’en remettre aux tirs au but pour écarter Corte (N3) dans un match laborieux.

Résultats du week-end

Vendredi 20-12-2024

ESTAC Troyes (L2) – FC Metz (L2) : 3-0

FC Espaly (N3) – Dijon FCO (N) : 1-1, 4 tab à 3

FCSR Haguenau (N2) – US Boulogne CO (N) : 4-1

GOAL FC (N2) – FC Annecy (L2) : 1-2

SA Mérignacais (R1) – Stade Lavallois MFC (L2) : 0-0, 3 tab à 4

SC Bastia (L2) – RC Saint-Joseph (R1, La Martinique) : 5-0

FC Rouen 1899 (N) – LOSC Lille (L1) : 0-1

Samedi 21-12-2024

Hauts Lyonnais 0 (2) - (4) 0 Toulouse (victoire aux tirs au but pour Toulouse)

AS Cannes 3 - 2 Grenoble

Bourgoin 4 - 1 Martigues

SU Dives 2 - 0 Saint-Denis FC

Stade Briochin 1 - 0 Le Havre

La Roche VF 0 - 1 Brest

Tours reporté Lorient

Feignies Aulnoye 1 - 2 Lyon

JA Drancy 0 - 4 Nantes

Le Puy Foot 43 4 - 0 Montpellier

Cortenais 1 (3) - (5) 1 Nice (victoire aux tirs au but pour Nice)

ES Thaon 2 - 1 Amiens

Dimanche 22-12-2024

Auxerre 0-1 Dunkerque

Bordeaux 1-4 Rennes

Mutzig 1-3 Reims

ASSE 0-4 OM

Saint Jean 1-4 Monaco

FC93 0-1 Angers

Guingamp 2-1 Caen

Marmande 0-7 Le Mans

St Philibert 0-2 QRM

Sochaux 0-0 Clermont (victoire aux tirs au but pour Sochaux)

Thionville 2-2 Valenciennes (victoire aux tirs au but pour Valenciennes)

Lens 1-1 PSG (victoire aux tirs au but pour PSG)

Tirage au sort des 16e de la Coupe de France