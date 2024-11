Les U17 et la réserve de l'ASSE se sont imposés ce week-end à domicile, tout comme les U19 à Colomiers. Voici en images, les trois buts inscrits par les équipes qui ont joué à Saint-Etienne !

Les U17 de l'ASSE assurent l'essentiel

Après un match nul 3-3 face au Cavigal Nice la semaine dernière, les Verts avaient à cœur de consolider leur position de leader. Cependant, les joueurs de David Le Moal ont eu des difficultés à imposer leur rythme ce dimanche après-midi au stade Michon. Contre le cours du jeu, ils parviennent tout de même à ouvrir le score grâce à un centre en retrait de Mylan Toty pour Rayan Aït Amer (ASSE 1-0 Air Bel, 22e minute).

Il faudra attendre la fin de la seconde période pour voir Medhy Lutin Zidee (un véritable golazo) marquer le deuxième but stéphanois : après une transition, il remonte seul depuis le milieu de terrain et termine l’action avec succès (ASSE 2-0 Air Bel, 82e minute). Cependant, dans la foulée, les Verts concèdent un penalty que les Sudistes ne manquent pas de transformer (ASSE 2-1 Air Bel, 87e minute).

Durant la rencontre, les jeunes Verts ont souvent peiné à ressortir les ballons et à mettre l’intensité nécessaire pour s’imposer dans ce type de match.

Rendez-vous le week-end prochain pour un déplacement à Valence.

La réaction du coach David le Moal (ASSE) : « Malgré cette victoire, j’ai été très déçu par l’engagement. On a été très fragiles dans tout. On n’a pas fait beaucoup d’efforts et pas mis beaucoup de vérité dans ce match. L’adversaire nous a posé des problèmes mais nous n’avons pas été à la hauteur de l’événement. Pour des jeunes en formation, des U17 qui doivent proposer des choses, je trouve qu’on a été un peu dans une mentalité à l’ancienne, comme dans un match de Coupe de France, nous nous sommes préoccupés que du résultat. »

▶️⚽️⚽️ Un nouveau but pour Rayan Aït Amer et le raid solitaire de Medhy Lutin Zidee lors de la victoire 2-1 en #U17N contre Air Bel 💥👇#GénérationVerte 💚 pic.twitter.com/e8JG3aYVVj — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) November 12, 2024

Aiki fait frapper la foudre

En quête de points, les Verts débutaient bien leur rencontre. Sur la première opportunité de la partie, Ayman Aiki héritait du cuir dans la surface adverse et déclenchait une frappe qui trompait le portier adverse (ASSE 1-0 Seyssinet, 2e). Dominateurs, les Verts récupéraient la balle rapidement et se procuraient des opportunités à l’image d’un tir du premier buteur de la partie, Ayman Aiki, puis de la tentative de Jebryl Sahraoui dans la foulée (12e). Après un premier quart d’heure en faveur des Verts, les visiteurs réagissaient toutefois. Cheikh Fall se montrait précieux dans sa surface sur un bon centre adverse (20e). De l’autre côté du terrain, Ayman Aiki continuait de poser des problèmes aux adversaires. Sur un superbe ballon de Simon Cateland, l’international français U20 butait cette fois sur le portier adverse (26e). Même situation, même offrande signée Simon Cateland, mais Ayman Aiki ne parvenait toujours pas à tromper le portier adverse (36e).

Au retour de la pause, Seyssinet, revenu avec des intentions, manquait de peu l’égalisation sur un coup franc frappé fort sur le poteau de Noa Delacroix (49e). L’ASSE répondait à cette opportunité mais voyait Kenzo Kies échouer devant la cage adverse (58e). Seyssinet insistait mais Noa Delacroix restait impeccable sur sa ligne, tout en voyant aussi le sort lui être favorable lorsque la barre repoussait la tentative adverse en fin de match (87e). L'ASSE tenait son succès et celui-ci se révèle très important au classement. Les Verts sont désormais 11es, à trois points du milieu de tableau.

"C’est un succès très important au classement, réagit Razik Nedder. Ce clean sheet est aussi précieux. On a joué comme des grands malgré une équipe jeune. On a été solides malgré une période difficile pour nous. Je nous ai trouvé costauds, agressifs. J’ai vu une vraie équipe sur le terrain. On en est très heureux !"