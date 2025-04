Ce dimanche, l'ASSE se déplaçait dans l'une des meilleures ambiances de France à Lens. Après les résultats du week-end dernier, les joueurs d'Eirik Horneland avaient une obligation de points dans la quête son maintien en Ligue 1, c'est une nouvelle fois raté (1-0). Comme chaque semaine, la rédaction de Peuple Vert a établi les tops et flops de cette rencontre.

L’entame de match est très correcte de la part des Stéphanois qui se montrent dangereux lorsqu’ils en ont l’occasion. Davitashvili profite d’une erreur lensoise, pénètre dans la surface, mais sa frappe n’attrape pas le cadre.

Une première avec des regrets

Le RC Lens presse haut et Saint-Étienne subit. Les occasions sont Nordistes. Mais Gautier Larsonneur est vigilant. Zuriko Davitashvili lui part dans ses œuvres et obtient un penalty. Cardona est le tireur… mais le gardien Lensois s’impose. 0-0, c'est le score à la pause ! Quel dommage…

Sans solution en deuxième

La deuxième période est Lensoise et assez largement. L’ASSE ne ressort quasiment pas le ballon. Et à force de subir, l’ASSE craque. Machado déboule côté gauche, centre en retrait pour Kouyalipou qui ajuste Larsonneur. 1-0 pour les Sangs et Or à l’heure de jeu.

Les Verts sont impuissants offensivement. Et ce revers 1-0 n’arrange pas les affaires de l’ASSE dans la course au maintien.

LES TOPS DE L’ASSE

Maxime Bernauer

De retour de suspension, Bernauer a retrouvé une place de titulaire dans le 11 stéphanois. Et ce dernier a répondu présent en se montrant précieux dans les duels. Malheureusement son bon match n’aura pas suffi pour permettre aux siens de prendre 1 point.

Les supporters

Ils étaient 1000 dans le parcage et beaucoup plus si l’on compte les maillots verts dans tout le stade. Comme à leur habitude, les supporters stéphanois auront répondu présent. Leur soutien devra transcender les joueurs dès le week-end prochain avec la réception de Brest…

L’entame de match

Elle a longtemps été le point noir dans les matchs stéphanois cette saison, mais les premières minutes à Lens ce dimanche étaient intéressantes avec du mouvement et quelques situations dangereuses, en vain.

LES FLOPS DE L’ASSE

Le penalty raté

Il aurait pu changer l’issue du match, mais malheureusement Irvin Cardona n’a pas su conclure l’occasion. Un fait de jeu important, d’autant plus que celui-ci intervenait juste avant la pause…

Des Verts en grande difficulté balle au pied

Ce dimanche, l’ASSE n’aura pas réussi à contrer le pressing Lensois. Les hommes d’Horneland avaient également beaucoup de mal à relancer les ballons, provoquant des pertes de balles très dangereuses. Il faudra rebondir et vite !

Les latéraux défensifs

Petrot comme Maçon auront vécu un match très difficile à Lens. Sans jamais trouver comment stopper les incursions sur les ailes. Et évidemment, c'est sur les côtés que les hommes de Will Still auront pu créer le décalage amenant le but nordiste…

La blessure de Tardieu

Devenu indispensable depuis l’arrivée de l’entraineur Norvégien, le milieu de terrain stéphanois a dû quitter les siens en seconde période. Il avait l’air touché et est rentré directement au vestiaire. Pas forcément une bonne nouvelle…

Quentin Verchère