L'ASSE se déplace à Espaly pour le compte de la 9e journée de national 3. L'équipe de Razik Nedder a récemment décroché une belle victoire face à Seyssinet (1-0). La réserve de l'ASSE cherchait à s'imposer pour sortir de la zone rouge et éviter des semaines difficiles à venir. Ce samedi à 18h, elle affrontait Espaly sur le terrain adverse dans un match crucial. Voici le live vidéo de la rencontre qui commence à 18h.

Espaly veut enfoncer l'ASSE

Avant la rencontre, le coach des adversaires du jour s'est exprimé pour l'Eveil Haute Loire : « Il reste trois matchs avant la trêve et notre objectif est d’arriver à ce moment de la saison avec au moins quinze points, confie l’entraîneur, Lionel Vaillant (Espaly). On en a dix pour l’instant, donc si on gagne les deux prochains matchs, le contrat sera rempli.» Le club a également enregistré des renforts dont celui de Maxence Fournel (ancien du Puy). Une signature qui ravit l'entraîneur : « Maintenant, tous les postes sont doublés, on va pouvoir créer une émulation ». Il se méfie tout de même de ce match et de l'équipe stéphanoise qu'il qualifie de « jeune et très forte techniquement ».

Excepté Igor Miladinovic, hors groupe, l'ASSE fera sans renforts du groupe professionnel.

Direct vidéo de la rencontre