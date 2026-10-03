Toujours dans l’attente de ses premières minutes durant cette trêve internationale, Tamar Svetlin pouvait avoir sa chance ce samedi avec la Slovénie. Le milieu de l’ASSE et sa sélection affrontaient la Suisse. Une nouvelle occasion pour le Stéphanois de retrouver le terrain avant son retour dans le Forez.

La patience est de mise pour Tamar Svetlin. Convoqué avec la Slovénie durant cette fenêtre internationale, le milieu de terrain de l’ASSE n’a pas encore eu l’occasion de s’exprimer sur la pelouse.

Les Slovènes ont commencé leur rassemblement par un match nul face à l’Écosse (0-0). Ils ont ensuite enchaîné avec une victoire contre la Macédoine du Nord (2-0). Deux rencontres auxquelles Svetlin n’a pas pris part.

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Ce samedi, un nouveau rendez-vous se présentait face à la Suisse. Et forcément, la situation du Stéphanois était à surveiller.

Tamar Svetlin attend ses premières minutes

Cette trêve internationale représente une opportunité importante pour Tamar Svetlin. Pour le joueur, l’enjeu est double. Il s’agit d’abord de saisir sa chance avec la sélection slovène si elle se présente. Mais également de garder du rythme avant de retrouver le championnat avec l’ASSE.

Après cette rencontre face aux Suisses, une dernière opportunité se présentera à Svetlin durant cette trêve. La Slovénie doit en effet retrouver l’Écosse mardi 5 octobre.

Suisse – Slovénie : le résumé du match

Remplaçant une nouvelle fois, Tamar Svetlin a regardé le match de ses compatriotes du banc de touche contre la Suisse (défaite 2-1). Il n’a pas joué la moindre minute dans cette trêve internationale…

Svetlin bientôt de retour avec l’ASSE

Une fois cette séquence internationale terminée, Tamar Svetlin pourra rapidement tourner son attention vers les Verts.

Le milieu slovène regagnera le Forez avec un nouveau rendez-vous en ligne de mire. L’ASSE doit affronter Rodez lors de la 8e journée de Ligue 2.

Ian Cathro et son staff suivront donc avec attention les dernières rencontres internationales de leur joueur. Son utilisation avec la Slovénie déterminera notamment la charge accumulée avant son retour à Saint-Étienne.