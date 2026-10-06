Adam Baalal a terminé la trêve internationale avec le Maroc U20 par une défaite face à la Libye (3-2). Déjà qualifiés pour la CAN U20, les Marocains n’avaient plus d’enjeu dans cette dernière rencontre. Le Stéphanois a pourtant encore été titularisé et porté le brassard. Une nouvelle grosse dépense d’énergie pour le jeune défenseur, qui aura quasiment disputé quatre matchs pleins durant cette trêve.

Adam Baalal n’a pas levé le pied pour sa dernière sortie avec le Maroc U20. Déjà assurés de leur qualification pour la prochaine CAN U20, les Marocains affrontaient la Libye sans véritable enjeu au classement. Ils se sont finalement inclinés 3-2.

Une nouvelle fois, le Stéphanois était aligné d’entrée. Mieux encore, il portait le brassard de capitaine. Une marque de confiance forte de la part de son sélectionneur, mais aussi une nouvelle titularisation qui vient alourdir son bilan sur cette trêve internationale.

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Adam Baalal encore capitaine avec le Maroc U20

Adam Baalal a disputé 68 minutes face à la Libye avant de céder sa place. Le défenseur avait déjà été fortement sollicité lors des trois premières rencontres de cette trêve, qu’il avait disputées intégralement.

Son temps de jeu cumulé témoigne donc d’une période particulièrement dense. Le Stéphanois sort de cette fenêtre internationale avec quasiment quatre matchs pleins dans les jambes.

La situation est d’autant plus notable que cette dernière rencontre n’avait plus d’enjeu pour le Maroc. Déjà qualifiés pour la CAN U20, les Marocains pouvaient théoriquement faire tourner. Le sélectionneur a toutefois maintenu sa confiance envers Adam Baalal, qui a de nouveau débuté la rencontre avec le brassard.

Pour le jeune défenseur, cette expérience reste forcément intéressante. Enchaîner les rencontres internationales, prendre des responsabilités et porter le brassard constituent autant d’éléments importants dans sa progression.

Un retour à dans le Forez à gérer

Reste désormais la question de la récupération. Adam Baalal (portrait ici) va retrouver le Forez après une trêve internationale particulièrement exigeante. Avec quasiment quatre matchs complets disputés, la gestion de son temps de jeu pourrait devenir un paramètre important pour le staff stéphanois.

Le timing est également à surveiller. L’ASSE va rapidement devoir se projeter sur ses prochaines échéances. Le calendrier pourrait notamment offrir une nouvelle opportunité à Baalal, que ce soit face à Rodez ou lors du Challenge des Espoirs contre Le Mans.

La priorité sera donc de mesurer son état de fraîcheur à son retour. Après avoir beaucoup joué avec le Maroc, le défenseur pourrait avoir besoin d’une récupération adaptée avant de retrouver les terrains avec les Verts.

Cette trêve aura en tout cas confirmé son importance avec les U20 marocains. Capitaine et titulaire lors de cette dernière rencontre, Adam Baalal revient dans le Forez avec une expérience internationale supplémentaire, mais aussi une forte charge de travail à prendre en compte par l’ASSE.