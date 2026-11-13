Toujours pas apparu sous le maillot de l’ASSE, Marten-Chris Paalberg a été convoqué avec l’Estonie. Le jeune attaquant stéphanois (17 ans) et son pays se déplaçaient au Luxembourg ce vendredi (20 h 45). Résumé.

Nouvelle trêve internationale pour les joueurs de l’ASSE. Après douze journées de Ligue 2, les Verts restent solides leaders du championnat avec 28 points, trois de plus que leur dauphin Nancy. Après une longue coupure fin septembre-début octobre, les Stéphanois font cette fois face à une pause de deux semaines. Une pause qui n’en est pas vraiment une, l’équipe de Ian Cathro entrant en Coupe de France face à Rumilly Vallières (N1), dimanche 15 novembre (15 h).

Paalberg monte en puissance

Un match pour lequel une dizaine de joueurs sont absents, partis défendre leurs couleurs nationales. C’est notamment le cas de Marten-Chris Paalberg. Arrivé l’hiver dernier, le jeune attaquant de 17 ans n’est toujours pas apparu sous le maillot de l’équipe première, excepté lors de 45 minutes face à Sion, en amical (2 octobre, 5-1). Depuis, l’Estonien a disputé deux rencontres de N2 avec la réserve, offrant notamment deux passes décisives face à Espaly, le 1er novembre (3-0).

Assez pour convaincre Jürgen Henn, le sélectionneur de l’Estonie, de le rappeler en équipe nationale. Déjà apparu à trois reprises avec les A, Paalberg visera une quatrième sélection, et ce dès ce vendredi 13 novembre. Bien lancés dans le groupe 4 de Ligue C de Ligue des nations, les Estoniens se déplacent au Luxembourg. Deuxièmes à deux points de l’Islande, et avant de recevoir la Bulgarie en clôture, ils espèrent conserver leurs chances de terminer en tête de la poule.

Le résumé de Luxembourg – Estonie

Remplaçant au coup d’envoi, le jeune attaquant stéphanois, fraîchement prolongé jusqu’en 2030, a regardé ses coéquipiers ouvrir le score juste avant la mi-temps d’une belle frappe au ras du poteau. C’est Maksim Paskotsi, le défenseur estonien qui a marqué.

Il faut attendre la 69e minute de jeu pour voir le numéro 8 estonien entré, et sur son premier ballon il marque. Malheureusement son but est refusé pour quelques centimètres. 1-0, c’est le score final pour l’Estonie qui décroche sa place pour la promotion en Ligue B de la Ligue des Nations.

C’était tout proche pour Paalberg de marquer sur son premier ballon mais il était hors jeu de quelques centimètres. #ASSE https://t.co/zXpy34M5DV — Green Prospect (@green_prospect) November 13, 2026