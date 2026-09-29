Pas entré face à la Guinée équatoriale, Kévin Pedro espérait connaître sa première sélection avec la République démocratique du Congo ce lundi 28 septembre. La RDC affrontait le Zimbabwe à l’extérieur . Résumé de la rencontre.

Première sélection pour Kévin Pedro ? Appelé pour la première fois avec la République démocratique du Congo, le latéral droit de l’ASSE se déplaçait avec son pays au Zimbabwe, ce lundi 28 septembre (18 h). Placés dans un groupe largement à leur portée sur le papier, avec la Guinée équatoriale (105e nation mondiale), le Zimbabwe (130e) et la Sierra Leone (122e), les Léopards sont grands favoris de leur poule d’éliminatoires en vue de la prochaine Coupe d’Afrique des nations.

Face à la Guinée équatoriale justement, l’équipe de Sébastien Desabre a parfaitement lancé sa campagne. Un succès 2-0 acquis grâce à l’ancien Lillois Chancel Mbemba et l’ancien Lorientais Yoane Wissa auquel n’avait pas participé Pedro, resté sur le banc. Récompensé de son bon début de saison avec les Verts, le joueur formé à L’Étrat espérait donc connaitre sa première cape ce lundi avec les récents seizièmes de finale de la dernière Coupe du monde. Un voeu exaucé pour Pedro ?

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Le résumé de Zimbabwe – RD Congo

Kévin Pedro, déjà absent de la feuille de match lors de la victoire (2-0) de la RDC face à la Guinée équatoriale jeudi dernier à Kinshasa, n’a une nouvelle fois pas participé à la rencontre ce soir à Harare (Zambie). Les Léopards se sont imposés (2-1) face aux Chipolopolos, avec Nathanaël Mbuku de nouveau titularisé.

Toujours titulaire avec Ian Cathro depuis l’arrivée de l’Écossais sur le banc de l’ASSE, le numéro 23 des Verts devrait toutefois connaître ses premières minutes avec la sélection congolaise lors de la prochaine trêve internationale. Il pourrait ainsi faire ses débuts avec les Léopards à l’occasion de la double confrontation amicale face à l’Ouganda, programmée les 2 et 5 octobre.