Irvin Cardona retrouve la Ligue des Nations ce jeudi avec Malte. Après son but et sa passe décisive contre Andorre, l’attaquant de l’ASSE veut encore peser face à Gibraltar et rapprocher sa sélection d’une montée en Ligue C.

Après avoir lancé sa campagne de Ligue des Nations par une victoire 2-1 en Andorre, Malte retrouvait la compétition ce jeudi soir. Les partenaires d’Irvin Cardona affrontaient Gibraltar à 20h45. Une rencontre importante pour la sélection maltaise, qui pouvait continuer à prendre de l’avance dans son groupe de Ligue D.

Pour le numéro 7 stéphanois, ce rendez-vous représentait également une nouvelle occasion de confirmer son excellent début de saison.

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Irvin Cardona veut encore faire la différence avec Malte

Irvin Cardona avait parfaitement lancé son aventure dans cette Ligue des Nations. Titulaire face à Andorre le 24 septembre, le Stéphanois avait participé activement au succès maltais (2-1). Il avait notamment inscrit un but avant de délivrer une passe décisive sur le but de la victoire.

Une prestation qui confirmait la forme affichée par l’attaquant depuis le début de saison. Avec l’ASSE, Cardona s’est installé comme l’un des principaux joueurs offensifs des Verts. Après sept journées de championnat, il comptabilise quatre buts et quatre passes décisives. La Ligue 2 BKT le présentait d’ailleurs comme l’un des joueurs les plus décisifs du début de saison stéphanois.

Cette efficacité, Cardona espèrait désormais la prolonger sous le maillot maltais. Face à Gibraltar, il avait une nouvelle opportunité de faire parler son sens du but et sa capacité à se montrer décisif dans les derniers mètres.

Malte voulait faire un pas vers la Ligue C

La victoire obtenue en Andorre a parfaitement lancé la campagne maltaise. Malte a pris les trois points lors de son premier match de Ligue des Nations et retrouve Gibraltar ce jeudi au National Stadium de Ta’ Qali.

De son côté, Gibraltar reste sur un match nul 0-0 contre Andorre. Cette rencontre pourrait donc permettre aux Maltais de confirmer leur bon départ et de prendre une option importante dans la course à la première place.

Le calendrier offrira ensuite une nouvelle confrontation à Malte face à Andorre, le 4 octobre. La sélection maltaise dispose donc d’une belle occasion d’enchaîner les résultats positifs sur cette période internationale.

Le nul pour Cardona

Malte a été tenue en échec par Gibraltar (1-1) ce jeudi soir en Ligue des Nations. Après l’ouverture du score de Joseph Mbong à la 53e minute, les Maltais ont été rejoints huit minutes plus tard sur un but de James Scanlon (61e). Irvin Cardona a disputé l’intégralité de la rencontre avec sa sélection. Malgré ce nul, Malte conserve la tête de son groupe après deux journées avec 4 points, devant Gibraltar (2 points) et Andorre (1 point).