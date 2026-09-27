Mylan Toty poursuit sa progression au plus haut niveau. Le jeune ailier de l’ASSE a été retenu avec l’équipe de France U18 pour disputer le Tournoi de Limoges. Une nouvelle distinction pour le Stéphanois de la génération 2009, qui évolue désormais avec le groupe réserve.

Mylan Toty continue de franchir les étapes. Le jeune Stéphanois a été appelé avec l’équipe de France U18 pour participer au Tournoi de Limoges. Une belle récompense pour l’attaquant de l’ASSE, qui connaît déjà les sélections de jeunes françaises. Né en avril 2009, il avait notamment été convoqué avec les U16 puis les U17 tricolores.

Cette fois, le joueur profite d’une nouvelle expérience internationale avec les U18. Une occasion supplémentaire de se mesurer à des adversaires de haut niveau et de poursuivre son apprentissage. Le Tournoi de Limoges réunit cette année la France, l’Autriche, l’Ukraine et le Japon au stade de Beaublanc.

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Il s’est illustré avec les Verts la saison dernière

Les supporters stéphanois ont encore en tête son superbe but contre Mâcon. Alors que la réserve de l’ASSE jouait une rencontre capitale dans la course au maintien, Mylan Toty (portrait ici) avait délivré les siens dans les dernières secondes. Son crochet dévastateur avait permis aux Verts de s’imposer 1-0 face au dauphin du championnat.

Un but spectaculaire, mais surtout lourd de conséquences. Cette victoire avait placé l’ASSE en position favorable avant le dernier rendez-vous de la saison. Les hommes de Sylvain Gibert avaient finalement validé leur maintien en National 3 après une deuxième victoire consécutive.

Depuis, Toty poursuit son développement au sein de la formation stéphanoise. Le jeune ailier fait partie du groupe réserve et continue d’accumuler de l’expérience. Son profil offensif et sa capacité à faire des différences lui ont déjà permis de découvrir plusieurs rassemblements avec les Bleuets.

Une progression qui ne passe donc pas inaperçue du côté de la Fédération française de football.

Mylan Toty déjà décisif à Limoges

Pour sa première apparition dans le Tournoi de Limoges, Mylan Toty n’avait pas participé au match contre l’Autriche. Les Français avaient concédé le nul 1-1 avant de s’incliner aux tirs au but (2-4).

Le Stéphanois a ensuite eu davantage de responsabilités face à l’Ukraine. Titulaire, il a disputé 70 minutes dans une rencontre remportée 1-0 par les Bleuets. Une première titularisation dans ce tournoi qui lui permet de prendre une place plus importante dans le groupe.

Le rendez-vous face au Japon constitue désormais une nouvelle opportunité. La France affrontera les Japonais ce dimanche à 18 heures au stade de Beaublanc. Une rencontre qui doit permettre de déterminer le classement final du tournoi.

Pour Mylan Toty, l’objectif sera donc de profiter de cette nouvelle occasion pour gagner encore du temps de jeu. Après une première entrée dans la compétition puis une titularisation, l’ailier stéphanois peut continuer à marquer des points auprès du staff tricolore.