Équipe de France U17 : Fousseny Sidibé Kaloga était titulaire ce vendredi face à la Finlande. Les Bleuets se sont toutefois inclinés pour la deuxième fois de la semaine (1-0).

Après une première confrontation perdue 3-1 en milieu de semaine, l’équipe de France U17 retrouvait la Finlande ce vendredi pour une deuxième rencontre amicale. Les jeunes Français n’ont pas réussi à prendre leur revanche. Ils se sont de nouveau inclinés, cette fois sur la plus petite des marges (1-0).

Fousseny Sidibé Kaloga titulaire avec les U17

Entré en jeu lors de la première rencontre entre les deux sélections, Fousseny Sidibé Kaloga a cette fois débuté la partie. Le jeune Stéphanois était titulaire à la Jari Litmanen Areena de Eerikkilä.

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Le milieu offensif de l’ASSE a disputé 68 minutes sous le maillot tricolore. Comme lors du premier rendez-vous, les Bleuets ont toutefois rencontré des difficultés face à une sélection finlandaise bien en place.

Les Français n’ont jamais réussi à trouver la faille. Ils ont pourtant eu l’occasion de revenir dans la partie, mais sans parvenir à concrétiser leurs situations. Le seul but de la rencontre est finalement venu du côté finlandais.

Les U17 français battus pour la deuxième fois

Emil Talvitie a inscrit l’unique but de cette deuxième confrontation en première période. Le Finlandais a trouvé le chemin des filets à la 19e minute pour permettre à son équipe de prendre les commandes.

Malgré leurs tentatives, les joueurs français ne sont pas parvenus à revenir au score. Pour l’équipe de France U17, cette deuxième défaite consécutive vient conclure une double confrontation compliquée face aux Finlandais. Les Bleuets devront désormais rapidement tourner la page.

Pour Fousseny Sidibé Kaloga, cette titularisation reste néanmoins une expérience supplémentaire avec les sélections de jeunes. Le Stéphanois poursuit ainsi son parcours international et accumule du temps de jeu avec les U17 tricolores.

La sélection française va maintenant prendre la direction de l’Espagne. Les Bleuets sont attendus à Murcie pour disputer deux nouvelles rencontres amicales, face aux États-Unis puis aux Pays-Bas avec un nouveau groupe de joueurs.