Après avoir battu Auxerre 3-1, l’ASSE a vu plusieurs joueurs rejoindre leurs sélections. La plupart vont jouer des matchs officiels à enjeu. Ben Old est parti en Nouvelle-Zélande pour disputer les qualifications pour la prochaine Coupe du Monde. Son pays affrontait Thaïti cette nuit, retour sur le match.

Old enfin à son poste ?

Titularisé pour la seconde fois consécutive au poste d’ailier droit. Ben Old s’est une nouvelle fois montré en vue sur son côté. Le néo-zélandais s’est même procuré plusieurs opportunités face au but. Il aurait pu doubler la mise avant la pause mais s’est heurté à une parade de Léon. Il a ensuite été remplacé par Mathieu Cafaro en fin de partie.

L’ancien joueur de Wellington a retrouvé son pays natal en début de semaine. Il prendra part à 2 rencontres durant cette trêve internationale. La première s’est déroulée face à la Tanzanie dans la nuit de ce vendredi à 4h du matin. La seconde échéance aura lieu ce lundi à 12h face à la Malaisie.

Resumé de Nouvelle-Zélande - Tahiti

Ben Old a démarré la rencontre cette nuit entre la Nouvelle Zélande et Tahiti. Il n’y a pas eu de round d’observation entre les 2 sélections. Dès la 2eme minute de jeu, les locaux ont pris l’avantage. Le milieu Elijah Just a rapidement donné l’avantage aux siens. Le score ne bougera pas jusqu’à la mi-temps.

20 minutes après le retour des vestiaires, Chris Wood va ajouter un second but en faveur de la Nouvelle Zélande. Servi par Sam Sutton, l’attaquant de Nottingham Forest fait le break. 5 minutes plus tard, Ben Old cède sa place à Kosta Barbarouses. L’ailier de l’ASSE aura joué 72 minutes dans cette rencontre. En fin de partie, Ben Waine aggravera le score, portant le succès des siens à 3-0. La Nouvelle-Zélande lance parfaitement sa campagne de qualifications à la prochaine Coupe du Monde.