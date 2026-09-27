Ben Old a retrouvé la sélection néo-zélandaise avec une victoire convaincante face à la Chine (0-3). Le latéral gauche de l’ASSE était titulaire et s’est montré décisif sur le deuxième but des Kiwis.
Après avoir manqué le match nul de la Nouvelle-Zélande contre la Palestine (2-2), Ben Old a cette fois bien participé à la rencontre face à la Chine. Arrivé trop tard au rassemblement précédent, le joueur de l’ASSE n’avait pas pu prendre part à cette première rencontre. Il a cette fois été aligné d’entrée au Longxing Football Stadium de Chongqing.
Le latéral gauche stéphanois a disputé 65 minutes dans une rencontre largement maîtrisée par les siens. La Nouvelle-Zélande s’est imposée 3-0 face à la Chine et poursuit ainsi sa préparation internationale dans de bonnes conditions.
Ben Old impliqué sur le deuxième but
Titulaire au poste de latéral gauche, Ben Old a livré une prestation intéressante pour son retour avec les All Whites. Le Stéphanois a notamment été impliqué sur le deuxième but de sa sélection.
Le joueur de l’ASSE s’est distingué avec une belle déviation qui a participé à la construction de cette deuxième réalisation néo-zélandaise. Une action qui vient récompenser son activité sur le côté gauche.
Ben Old a finalement quitté ses partenaires après 65 minutes de jeu. Une sortie qui lui permet de poursuivre progressivement son retour au rythme international, alors que la Nouvelle-Zélande va désormais entrer dans une nouvelle phase de sa préparation.
Waineo’s goal from pitchside 😮💨 pic.twitter.com/hCv2HgkaON
— New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) September 27, 2026
Un mini tournoi pour la Nouvelle-Zelande
Le programme ne s’arrête effectivement pas là pour le latéral gauche de l’ASSE. Ben Old va désormais prendre part à la Coupe Kirin, organisée au Japon. Cette compétition prendra la forme d’un mini-tournoi réunissant quatre sélections.
La Nouvelle-Zélande débutera face au Panama, jeudi 1er octobre à 8h10, heure française. Les Kiwis affronteront ensuite le Japon ou l’Équateur selon le résultat de l’autre rencontre.
Cette nouvelle échéance offrira donc une nouvelle occasion à Ben Old d’accumuler du temps de jeu avec sa sélection. Avec cette rencontre face à la Chine, le Stéphanois compte désormais 28 sélections avec la Nouvelle-Zélande, dont 14 comme titulaire.
Pour l’ASSE, cette nouvelle apparition internationale confirme surtout que Ben Old poursuit son parcours avec les All Whites et continue d’emmagasiner de l’expérience au niveau international.