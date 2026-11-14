Lucas Stassin a livré une prestation remarquée avec la Belgique U21 face à l’Allemagne. Le joueur prêté par l’AS Saint-Étienne au FC Séville a été impliqué dans tous les bons coups offensifs des Diablotins. Deux passes décisives et un poteau : l’attaquant stéphanois a pesé sur cette rencontre amicale remportée 2-1 par les Belges.

La trêve internationale sourit à Lucas Stassin. Alors que l’attaquant poursuit son aventure en Espagne avec le FC Séville, il a retrouvé la sélection belge Espoirs pour affronter l’Allemagne U21. Une opposition relevée que les jeunes Belges ont finalement remportée sur le score de 2-1.

Lucas Stassin décisif dans le succès belge

L’ancien attaquant de l’ASSE a particulièrement bien négocié cette rencontre. Très actif sur le front de l’attaque, Lucas Stassin a multiplié les initiatives et s’est montré précieux dans le jeu offensif belge.

Le joueur de 21 ans a surtout fait parler sa qualité technique et son sens du collectif. Il a délivré deux passes décisives au cours de la rencontre dont cette merveille de talonnade. Une performance qui confirme son importance dans le dispositif de Gill Swerts.

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Stassin aurait même pu ajouter son nom au tableau d’affichage. L’attaquant a trouvé le poteau durant la partie. Une nouvelle occasion qui illustre son activité et sa capacité à se montrer dangereux dans les derniers mètres.

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Une sortie à la 81e minute

La Belgique a finalement fait la différence grâce à Julien Duranville, auteur de l’ouverture du score à la 8e minute, puis Romeo Vermant, qui a inscrit le but de la victoire à la 65e minute. Entre-temps, Muhammed Damar avait égalisé pour l’Allemagne sur coup franc à la 25e minute.

Lucas Stassin a disputé 81 minutes avant de céder sa place à Robin Mirisola, l’attaquant d’Oud-Heverlee Louvain. Les Diablotins ont ensuite conservé leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Ce succès face à l’Allemagne constitue une belle opération pour les jeunes Belges, qui préparent l’Euro Espoirs 2027. Pour Stassin, cette prestation représente également une bonne nouvelle. En manque de reconnaissance chez les A ces derniers mois, l’attaquant continue de montrer ses qualités avec les Espoirs.