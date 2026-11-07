Nouvelle convocation en équipe de France pour Nadir El Jamali. Le jeune milieu offensif de l’ASSE a été retenu par le staff des U20 pour participer à deux rencontres amicales face au Danemark, programmées les 12 et 15 novembre prochains. Une sélection qui récompense le Stéphanois, mais qui aura également des conséquences pour les Verts.

En pleine saison avec l’ASSE, Nadir El Jamali va retrouver les couleurs tricolores. Le jeune Stéphanois fait partie de la liste des joueurs appelés en équipe de France U20 pour une double confrontation amicale face au Danemark. Deux rendez-vous programmés les 12 et 15 novembre. Revenu d’une blessure au genou fin août, le milieu offensif formé à L’Étrat n’a disputé que 37 minutes lors de quatre entrées en jeu sous Ian Cathro.

Cette convocation représente donc une nouvelle opportunité de gratter du temps de jeu, d’autant plus au niveau international. Sélectionné à trois reprises lors de la dernière trêve internationale, El Jamali reste sur un mauvais souvenir pour ses débuts en équipe de France U20. En effet, les Bleuets s’étaient inclinés face à l’Allemagne (1-0), l’Angleterre (2-1) et l’Italie (3-0) en Ligue Élite. De quoi acter, déjà, leur élimination. Face au Danemark, l’équipe de Bernard Diomède va donc tenter de relever la tête.

L’ASSE privée d’El Jamali en Coupe de France

Cette sélection n’est toutefois pas sans conséquence pour l’ASSE. En effet, la deuxième rencontre amicale face au Danemark est programmée le dimanche 15 novembre, soit exactement le jour du déplacement des Verts à Annecy, pour le compte du 7e tour de la Coupe de France. Les hommes de Ian Cathro affronteront Rumilly Vallières, pensionnaire de National 1, au Parc des Sports d’Annecy. Le coup d’envoi de cette rencontre est prévu à 15 heures.

En plein trêve internationale, et alors que le milieu offensif aurait pu espérer gratter du temps de jeu en équipe première comme il l’avait fait l’an dernier face à Écotay en inscrivant un doublé (11-1), El Jamali ne sera donc pas à la disposition du staff stéphanois. Un élément supplémentaire à gérer pour le coach écossais, qui devra composer sans son talent pour ce rendez-vous piégeux. Avec l’équipe de France U20, le joueur formé à L’Étrat retrouvera par ailleurs Axel Dodote, prêté par l’ASSE à Pau.