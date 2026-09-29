Dans la foulée d’une trêve internationale particulièrement chargée, la Slovénie poursuivait son marathon ce mardi à 20h45 en affrontant la Macédoine du Nord. Un rendez-vous capital pour Tamar Svetlin (ASSE), resté sur le banc de touche lors de la dernière sortie des siens en Ligue des Nations.

Arrivé cet été dans le Forez pour renforcer l’entrejeu de l’ASSE, Tamar Svetlin a rapidement pris place au sein du collectif stéphanois et du onze de Cathro. Des prestations abouties en championnat qui lui ont permis d’intégrer logiquement la sélection slovène pour cette fenêtre internationale XXL comprenant quatre rencontres au programme.

Cependant, lors de l’affiche précédente face à l’Écosse, le sélectionneur avait opté pour la continuité au milieu de terrain. Le milieu stéphanois a donc assisté à l’intégralité de la partie depuis le banc des remplaçants, rongeant son frein mais demeurant prêt à apporter sa fraîcheur dès que l’opportunité se présenterait.

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Le milieu de l’ASSE souhaitait apporter du sang neuf face aux Macédoniens

Avec la répétition des efforts et un calendrier international particulièrement condensé, le staff slovène se devait d’effectuer des rotations pour ce duel programmé à 20h45 contre la Macédoine du Nord. Une opposition physique et engagée qui exigeait du liant tactique ainsi que de l’intensité dans le cœur du jeu.

Pour Tamar Svetlin, cette affiche représentait une opportunité idéale d’engranger ses premières minutes du rassemblement. Déterminé à transposer son niveau de forme sur la scène internationale, le jeune milieu de l’ASSE avait à cœur de saisir sa chance afin de s’imposer durablement dans la rotation nationale avant de regagner le Centre sportif Robert-Herbin.

Résumé de la rencontre

Le joueur de l’ASSE a débuté cette rencontre sur le banc des remplaçants. Dominatrice la Slovénie va ouvrir le score à la 55e minute de la partie. Les coéquipier du milieu stéphanois vont doublé la mise en fin de rencontre (82′)Tamar Svetlin ne sera pas entré en jeu au cours de cette rencontre. Score final : 1-0 pour la Slovénie (Sandi Lovrić 55′ et Aljoša Matko 82′). Le prochain match est programmé le samedi 03 octobre à 20h45 face à la Suisse.