La trêve internationale bat son plein. L’ASSE est très impactée par cette fenêtre avec de nombreux joueurs actuellement en sélection. C’est le cas de plusieurs membres du groupe professionnel, mais aussi de certains éléments évoluant dans les catégories de jeunes du club, dont Mylan Toty.

Le jeune stéphanois continue en effet de franchir les étapes. Il a été appelé avec l’équipe de France U18 pour participer au Tournoi de Limoges. Une belle récompense pour l’ailier de la réserve de l’ASSE, qui connaît bien les sélections de jeunes françaises. Né en avril 2009, il avait déjà été convoqué avec les U16 puis les U17 tricolores.

Défaite face au Japon pour Mylan Toty – ASSE

Le Tournoi de Limoges réunit cette année la France, l’Autriche, l’Ukraine et le Japon au stade de Beaublanc. Après une défaite aux tirs au but contre l’Autriche (1-1, 2 tab 4) et une victoire face à l’Ukraine (1-0), les U18 français se frottaient à leurs homologues japonais aujourd’hui à 18h00. Pour l’occasion, Mylan Toty débutait sur le banc. Le choix avait en effet était de faire tourner malgré sa bonne performance lors du deuxième match contre l’Ukraine.

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Les Bleuets vont malheureusement être rapidement mis en difficulté dans cette partie. Dès la 5ème minute, le Japon prend les commandes suite à une situation sur corner (0-1). Le score n’évoluera pas jusqu’à la pause. Mais la soirée va virer au drame après l’heure de jeu. 0-2, puis 0-3 pour le Japon… D’un lob bien senti, l’entrant Djeewing Ilphonse fait renaître l’espoir dans la foulée (1-3, 80ème).

Le Stéphanois Mylan Toty a de son côté fait son entrée à la 83ème minute de jeu, en même temps que le Strasbourgeois Yoann Becker. Il n’aura pu toucher que quelques rares ballons. Trop peu pour espérer débloquer la partie et accrocher un éventuel match nul. Score final : France 1 – 3 Japon.

Crédit photo : asse.fr