Après un premier rendez-vous vécu depuis le banc de touche, Sohaib Naïr espérait enfin effectuer ses grands débuts internationaux avec l’Algérie. Les Fennecs poursuivaient leur campagne de qualifications à la CAN ce mardi à 15h face au Burundi, offrant une nouvelle opportunité au défenseur de l’ASSE d’honorer sa toute première sélection.
Arrivé cet été dans le Forez en provenance de Guingamp, Sohaib Naïr s’est vite imposé comme une valeur sûre de l’arrière-garde de l’ASSE. Solide dans l’impact et à son avantage dans la relance, le défenseur de 24 ans réalise un début de saison convaincant qui lui a rouvert les portes du rassemblement national.
Cependant, lors de la première rencontre disputée par l’Algérie quelques jours plus tôt, le sélectionneur avait fait le choix de maintenir son ossature habituelle en charnière centrale. Le Stéphanois a donc assisté à la rencontre depuis le banc de touche, rongeant son frein mais restant parfaitement concentré sur l’échéance suivante.
Une opportunité à saisir pour le défenseur de l’ASSE
Face au Burundi, la sélection algérienne abordait cette affiche de 15h avec l’ambition d’enchaîner et d’asseoir sa position dans la course aux qualifications. Avec un calendrier resserré et la nécessité de faire tourner l’effectif, le staff technique des Fennecs avait l’occasion d’injecter du sang neuf dans son secteur défensif.
Pour Sohaib Naïr, ce rendez-vous représentait un moment charnière de sa jeune carrière internationale. Entrer en jeu ou débuter le match permettait enfin au joueur arrivé de Guingamp de valider son excellente forme du moment et d’inscrire son nom parmi les internationaux capés des Verts, avant de regagner le Centre sportif Robert-Herbin avant ASSE – Rodez samedi prochain.
Le résumé de Burundi – Algérie
Vainqueure de la Zambie le 25 septembre (3-1), l’Algérie voulait enchainer une deuxième victoire lors de ces éliminatoires à la Coupe d’Afrique des nations 2027. Problème, sur le terrain synthétique du Burundi, les Fennecs ont livré un début de match désastreux. Sur le banc, Sohaib Naïr a d’abord assisté impuissant au but contre-son-camp incroyable de Chaibi (5′, 1-0) en essayant de trouver son gardien en retrait, à 25 mètres de ses cages.
Le CSC de Chaïbi qui permet au Burundi de mener 1-0 au bout de 5 minutes de jeu…❌ pic.twitter.com/crWyL1lR5n
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Cinq minutes plus tard, c’est Bensebaini qui y allait de son erreur en voyant son dégagement être contré par Girumugisha, qui s’en allait ensuite tromper Mastil (12′, 2-0).
L’erreur défensive de Bensebaini sur le deuxième but du Burundi…INADMISSIBLE ❌❌❌ pic.twitter.com/H4KdAxcAbB
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Menée de deux buts avant la fin du premier quart d’heure par la 142e nation mondiale, l’Algérie a derrière offert une domination stérile avec 70% de possession à la mi-temps mais trois tirs seulement. Un bilan proche du néant sauvé par la réduction de l’écart venue sur la seule tentative cadrée des Algériens avant la pause, avec Belloumi à la conclusion (30′, 2-1).
BOULBINA QUI ARRAAAAACHE LA LUCARNE SUR COUP FRANC !!!!!! 🚀🚀🚀
L’ALGÉRIE ÉGALISE !!!! pic.twitter.com/dVOtdsOwY7
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Privés d’Abdelli sorti blessé à la pause, les Fennecs revenaient mieux des vestiaires et égalisaient rapidement par Boulbina. À 25 mètres, l’attaquant algérien ramenait son pays à hauteur d’un coup franc puissant en pleine lucarne (63′, 2-2). De quoi sauver l’Algérie du naufrage sur le terrain du Burundi, même si les nombreuses situations chaudes de la fin de match n’auront pas permis aux joueurs de Hemdani de repartir avec un succès. Encore remplaçant, Naïr espère de son côté disputer quelques minutes face au Niger, le 6 octobre lors d’un match amical pour l’Algérie.