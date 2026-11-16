L’ASSE s’est qualifiée pour le huitième tour de la Coupe de France en s’imposant face au GFA Rumilly-Vallières (2-1). Mais cette victoire laborieuse a soulevé plusieurs interrogations. Ce nouveau numéro de Sainté Night Club, le 238e de l’histoire de l’émission, reviendra sur cette qualification avant de se projeter vers les prochaines échéances de Ligue 2. Corentin sera à la présentation, accompagné d’Alex et Hervé.

ASSE : une qualification qui interroge

Premier dossier de l’émission : la prestation des Verts face à Rumilly-Vallières. Faut-il simplement retenir la qualification ou s’inquiéter du contenu proposé face à une formation de National 1 ?

Les chroniqueurs livreront leurs trois enseignements de la rencontre. Au programme également : la performance de Ben Old, buteur et passeur décisif, l’importance de Breum dans le jeu stéphanois, les difficultés de Joshua Duffus et les prestations des jeunes joueurs.

ASSE : Les Tops et Flops des Verts face à Rumilly

Un effectif trop limité pour viser la montée ?

Sainté Night Club ouvrira ensuite le débat sur la profondeur de l’effectif. Derrière un onze titulaire qui donne satisfaction, Ian Cathro dispose-t-il de suffisamment de solutions pour maintenir le niveau de son équipe ?

La question du mercato hivernal sera également abordée : faut-il miser sur la stabilité ou renforcer certains secteurs dès janvier ?

Sainté Night Club : Coupe de France et sprint final de 2026

L’émission reviendra sur les surprises du week-end en Coupe de France, notamment les éliminations de Metz et Dijon. De quoi relativiser les difficultés stéphanoises ? Le niveau général de la Ligue 2 sera également questionné.

Enfin, place au championnat ! Avec Reims, Nancy et Pau, trois équipes du top 5, au programme avant la trêve, l’ASSE s’apprête à vivre une séquence décisive.

Combien de points les Verts peuvent-ils espérer ? Leur différence de rendement entre domicile et extérieur est-elle préoccupante ? Les chroniqueurs donneront leur avis et leurs pronostics pour le déplacement à Reims.

Rendez-vous pour Sainté Night Club n°238, saison 7, avec Corentin, Alex et Hervé. Pensez à vous abonner, à aimer la vidéo et à retrouver l’émission en podcast sur vos plateformes habituelles !

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