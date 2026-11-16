Ce lundi 16 novembre, cinq joueurs de l’ASSE étaient engagés avec leurs sélections respectives aux quatre coins du globe : Irvin Cardona avec Malte, Marten-Chris Paalberg avec l’Estonie, ainsi qu’Augustine Boakye, Adam Baalal et Mamour Ndiaye sur le continent africain.
Du côté de l’Afrique, deux internationaux de l’ASSE poursuivaient leur campagne de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations.
Cinq joueurs de l’ASSE en compétition ce lundi
Buteur et en pleine forme avec les Verts, Augustine Boakye retrouvait les Black Stars du Ghana pour affronter le Soudan dans un duel crucial de cette fenêtre de novembre. L’ailier stéphanois espérait confirmer ses débuts internationaux prometteurs et mettre sa percussion au service de son équipe nationale. Malheureusement comme lors du premier match, il a dû se contenter de regarder ses coéquipiers du banc de touche. Victoire 1-0 pour le Ghana contre la Somalie.
Dans le même temps, le jeune gardien Mamour Ndiaye accompagnait la sélection du Sénégal, également opposée au Soudan du Sud ou au Soudan pour consolider sa position en tête de poule. Une nouvelle immersion précieuse au très haut niveau pour le portier de l’ASSE, bien que son temps de jeu ait été limité. Après une victoire 4-1 lors du premier acte, les sénégalais se sont imposés 4-2 lors de la seconde opposition contre le Soudan jouée ce jour à 14h.
En Europe, les enjeux de la Ligue des Nations rythmaient également la journée des Stéphanois. Dès 18h, le jeune attaquant Marten-Chris Paalberg et l’Estonie défiaient la Bulgarie dans une confrontation disputée. Après 20 minutes lors du premier match, l’attaquant stéphanois était titulaire et a joué 73 minutes lors de la victoire 2-1 de l’Estonie contre la Bulgarie.
Plus tard dans la soirée, Irvin Cardona et la sélection de Malte se déplaçaient sur le terrain voisin de Gibraltar. Déjà buteur en club avant la trêve et très actif lors du premier match amical face à Eswatini, l’attaquant de l’ASSE avait à cœur de faire parler son réalisme dans ce duel à forte rivalité régionale afin de conclure sa fenêtre internationale sur une note positive avant son retour dans le Forez. Titulaire, l’attaquant stéphanois a été à son avantage et a joué l’intégralité du match. Malte a été tenu en échec, 1-1.
Enfin, Adam Baalal (Maroc U20) disputait une seconde rencontre amical contre la Côte d’Ivoire U20 après le match nul lors de la première (0-0). Titulaire, le stéphanois et son équipe se sont imposés 1-0.