Lucas Da Cunha a vécu une soirée qu’il n’est pas près d’oublier. Appelé pour la première fois en équipe de France par Zinédine Zidane, le natif de Roanne a connu sa première sélection face à la Belgique. Titulaire au milieu de terrain lors de la victoire des Bleus (0-1), le capitaine de Côme a répondu présent. Une histoire qui possède forcément une saveur particulière du côté de l’ASSE : Da Cunha n’a jamais caché son amour pour les Verts.

La trajectoire de Lucas Da Cunha continue de prendre de l’épaisseur. Formé au Stade Rennais après avoir notamment participé à des détections à Saint-Étienne, le milieu de terrain s’est construit loin du Forez. Nice, Lausanne, Clermont puis Côme : c’est en Italie que sa carrière a véritablement décollé.

Sous les ordres de Cesc Fabregas, l’ancien ailier a été repositionné dans l’entrejeu. Devenu capitaine de Côme, il s’est progressivement imposé comme l’un des hommes importants du projet italien. Des performances qui ont fini par attirer l’attention de Zinédine Zidane, qui l’a convoqué pour la première fois avec les Bleus lors de ce rassemblement.

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Da Cunha réussit sa première avec les Bleus

Resté sur le banc lors de la victoire en Turquie (0-1), Lucas Da Cunha a cette fois été lancé d’entrée face à la Belgique. Installé devant la défense, le joueur de 25 ans n’a pas semblé perturbé par l’enjeu de sa première sélection.

Da Cunha a surtout joué avec beaucoup de simplicité. Il a réussi 93 % de ses passes (83 sur 89) et 75 % de ses passes longues (6/8). Une prestation propre dans un secteur essentiel au jeu français, alors que les Bleus ont largement monopolisé le ballon.

Son volume a également été important. Selon les statistiques rapportées après la rencontre, le milieu a touché près d’une centaine de ballons et récupéré six possessions. Une première convaincante avant que Michael Olise ne délivre finalement les Bleus en fin de rencontre (0-1).

Zinédine Zidane s’est d’ailleurs montré satisfait de son nouveau milieu : « Il a joué comme il l’a fait habituellement, comme je voulais qu’il le fasse, c’est-à-dire qu’il soit libéré et qu’il joue comme dans son équipe. Et il l’a très bien fait. »

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Un amoureux de l’ASSE devenu international

À Saint-Étienne, le nom de Lucas Da Cunha possède une résonance particulière. Né à Roanne, le nouveau joueur de l’équipe de France a grandi dans une famille attachée aux Verts.

Dans un entretien accordé au média Carré en avril 2025, il avait raconté ses souvenirs de Geoffroy-Guichard. Enfant, Da Cunha avait même eu l’occasion d’entrer sur la pelouse aux côtés de Bafétimbi Gomis. Son grand-père, supporter historique de l’ASSE, était encore abonné au Chaudron.

Son attachement ne s’est pas effacé une fois devenu professionnel. En mai 2024, alors qu’il évoluait déjà à Côme, Da Cunha avait assisté à ASSE-Rodez en play-offs. Une soirée qui l’avait marqué.

« Les Verts, ça a toujours été spécial pour moi. C’est le club de ma famille, tout le monde aime ce club dans ma famille », expliquait-il à Carré. Avant d’évoquer très directement la possibilité de jouer un jour à Saint-Étienne : « Si je peux porter ce maillot, ce sera une grande fierté. »

L’ASSE l’avait observé sans le conserver

L’histoire aurait pourtant pu commencer beaucoup plus tôt. Avant de rejoindre le centre de formation du Stade Rennais, Da Cunha avait été observé et testé par plusieurs clubs, parmi lesquels l’ASSE. Le jeune Roannais n’avait finalement pas intégré le centre de formation stéphanois.

Des années plus tard, celui qui rêvait depuis les tribunes de Geoffroy-Guichard est devenu capitaine en Serie A puis international français. Une trajectoire singulière pour un joueur qui continue d’assumer son affection pour Saint-Étienne.

À 25 ans, Lucas Da Cunha vient désormais d’ajouter une première cape à son parcours. Et il n’a pas raté son entrée chez les Bleus. Pour les supporters stéphanois qui connaissent son histoire, difficile de ne pas garder un œil attentif sur la suite de sa carrière.