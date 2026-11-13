Kévin Pedro a marqué des points pour sa première apparition officielle avec la sélection du Congo. Titulaire face à la Sierra Leone, le défenseur de l’ASSE a participé à la victoire des Léopards (3-1) en éliminatoires de la CAN. Une prestation particulièrement convaincante, marquée par une grosse activité défensive et une belle efficacité dans les duels.

Le Stéphanois poursuit son apprentissage au niveau international. Après avoir découvert la sélection congolaise lors du précédent rassemblement à travers des rencontres amicales, Kévin Pedro a franchi une nouvelle étape. Cette fois, il disputait son premier match officiel avec le Congo.

Aligné durant l’intégralité de la rencontre face à la Sierra Leone, le joueur de l’ASSE a répondu présent. Dans une rencontre remportée 3-1 par les siens, il a affiché de solides garanties. Son activité et sa capacité à intervenir dans les duels ont notamment retenu l’attention.

Kévin Pedro impressionne pour sa première officielle

Les statistiques de Kévin Pedro témoignent d’une prestation aboutie. Selon les données de SofaScore, le défenseur a remporté 8 de ses 9 tacles tentés. Un chiffre particulièrement intéressant pour un joueur qui découvrait le niveau des rencontres officielles avec sa sélection.

Le Stéphanois n’a pas seulement brillé dans l’impact physique. Il a également montré de la justesse dans l’utilisation du ballon. Sur ses 41 passes tentées, 36 ont trouvé un coéquipier. Il affiche ainsi un taux de réussite d’environ 88 %.

En 90 minutes de jeu, le jeune défenseur a également touché 68 ballons. Une présence importante dans le jeu, qui confirme son implication tout au long de la rencontre.

Une activité défensive impressionnante face à la Sierra Leone

C’est surtout dans le travail défensif que Kévin Pedro a fait la différence. Ses 8 tacles réussis sur 9 tentatives illustrent son engagement et sa capacité à récupérer le ballon. Il a également comptabilisé 13 aides défensives selon SofaScore.

Ces chiffres mettent en lumière une prestation complète. Le défenseur stéphanois a su répondre aux exigences d’une rencontre internationale officielle. Il a affiché de l’agressivité dans les interventions, sans pour autant négliger la relance.

Pour une première à ce niveau, le bilan est particulièrement encourageant. Le joueur formé dans le Forez a montré qu’il pouvait apporter des garanties à sa sélection.

Kévin Pedro, un nouveau Léopard à suivre

Cette première sortie officielle pourrait compter dans la suite de l’aventure internationale de Kévin Pedro. Déjà remarqué sous le maillot de l’ASSE, le jeune défenseur confirme qu’il peut également répondre présent avec la République démocratique du Congo.

Sa prestation face à la Sierra Leone constitue une première référence intéressante. Avec 90 minutes disputées et des statistiques défensives solides, il a parfaitement saisi cette opportunité.

Les Léopards peuvent désormais compter sur un nouveau joueur capable de renforcer leur arrière-garde. Pour l’ASSE, cette expérience internationale représente également une étape importante dans la progression de son défenseur.

Reste maintenant à confirmer lors des prochaines échéances. La RDC doit retrouver la Sierra Leone ce 17 novembre pour une nouvelle confrontation dans ces éliminatoires de la CAN 2027. Une occasion supplémentaire pour Kévin Pedro de poursuivre sur sa lancée et de gagner encore du crédit auprès de son sélectionneur Sébastien Desabre.

Kevin Pedro (DD) vs Sierra Leone Première réussie en officiel 🫡🇨🇩 https://t.co/oh7WFo2KEX — Lil Ⓜ️ula 🇨🇩 #DesabreOut (@lil_Mula243) November 12, 2026