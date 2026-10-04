Irvin Cardona retrouvait Andorre avec Malte ce dimanche 4 octobre, en Ligue des Nations. Pour l’attaquant de l’ASSE, ce rendez-vous clôturait un copieux rassemblement international. Les Maltais espéraient retrouver le chemin de la victoire avant le retour de leurs joueurs en club.

Malte abordait cette rencontre après un match nul face à Gibraltar jeudi soir, durant lequel Irvin Cardona avait disputé l’intégralité de la partie. Les Maltais avaient pourtant bien lancé leur campagne avec un succès en Andorre le 24 septembre. Le Stéphanois avait alors joué un rôle décisif, avec un but et une passe décisive. Cette nouvelle confrontation offrait donc à Malte l’occasion de reprendre sa marche en avant dans la course à la montée en Ligue C. Pour Cardona, il s’agissait aussi de terminer ce rassemblement sur une prestation positive avant de retrouver Saint-Étienne et de préparer la réception de Rodez, prévue le samedi 10 octobre à Geoffroy-Guichard.

Le résumé de Malte – Andorre

Les maltais avaient l’occasion de valider leur montée en Ligue C de la ligue des nations avec une victoire et c’est chose faite. Irvin Cardona, l’attaquant stéphanois, était de nouveau titulaire à la pointe de l’attaque dans un 4-2-3-1. Bien qu’il n’ait pas marqué durant cette rencontre, il a disputé l’intégralité du match une nouvelle fois.C’est l’ancien rémois Teddy Teuma qui a marqué le but de la victoire à la 49e minute de jeu de la rencontre. Une courte victoire mais ô combien précieuse.

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Durant cette trêve, Irvin Cardona est le stéphanois qui aura le plus joué avec sa sélection. Sur les 4 rencontres, il a disputé les trois matchs de Ligue des nations intégralement. 270 minutes de jeu donc pour celui qui regagnera le Forez en début de semaine prochaine et qui sera sauf mauvaise surprise titulaire pour la reception de Rodez. Un match important pour l’ASSE qui doit remettre la machine en avant après deux matchs sans victoire.