Ce mardi 17 novembre, quatre éléments de l’effectif de l’ASSE disputaient leur ultime rencontre de ce rassemblement : Kévin Pedro avec la RD Congo, Sohaib Naïr avec l’Algérie, Zuriko Davitashvili avec la Géorgie et Aron Csongvai avec la Hongrie.

Dernier épisode de cette trêve internationale ce mardi avant de retrouver le championnat ce week-end. Les derniers joueurs de l’ASSE partis en sélection étaient sur le pont avant de préparer le déplacement à Reims ce samedi.

Quatre joueurs de l’ASSE en lice ce mardi

L’après-midi a débuté sur le continent africain avec deux déplacements importants dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. À 17h, Kévin Pedro et la République Démocratique du Congo affrontaient la Sierra Leone. Régulièrement appelé chez les Léopards depuis l’automne, le jeune défenseur formé à l’Étrat poursuivait son apprentissage du très haut niveau, fort de sa solidité affichée sous le maillot vert. Il s’est montré passeur décisif mais le Congo a été tenu en échec (1-1).

La Rdc a chopé Kevin Pedro 😭🥹🇨🇩 https://t.co/11T06kgSAU — Mr Tychique 🇨🇩👏🏽 (@FTychique) November 17, 2026

À la même heure, Sohaib Naïr et l’Algérie se déplaçaient au Togo. Arrivé cet été à l’ASSE en provenance de Guingamp, le défenseur stéphanois espérait jouer face à une formation togolaise athlétique et accrocheuse, afin de valider sa belle montée en puissance de ces dernières semaines. Remplaçant au coup d’envoi, il est entré à la mi-temps alors que son équipe était menée 3-0. Le score n’a pas évolué pour l’Algérie qui s’incline lourdement.

En soirée, il fallait regarder vers l’Europe pour l’ultime journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations. À 20h45, la Géorgie de Zuriko Davitashvili se déplaçait en Ukraine pour tenter de conclure sa campagne sur une note positive. L’attaquant stéphanois avait à cœur de faire parler sa percussion et sa qualité d’élimination pour peser sur le secteur offensif de sa sélection en l’absence de Kvicha Kvaratskhelia. Le numéro 7 géorgien était titulaire pour ce match, a disputé 57 minutes mais s’est incliné 1-0.

Dans le même temps, Aron Csongvai et la Hongrie recevaient l’Irlande du Nord. Véritable régulateur de l’entrejeu des Verts depuis son arrivée estivale, le milieu défensif hongrois disputait un rendez-vous capital devant son public pour boucler ce rassemblement de novembre avant de retrouver le Centre sportif Robert-Herbin et de préparer la reprise du championnat avec l’ASSE. Csongvai était titulaire lui aussi et a disputé 69 minutes de la rencontre qui s’est soldée sur le score de 1-1.