Trois joueurs de l’ASSE étaient concernés par des rencontres décisives ce 14 novembre : Sohaib Naïr avec l’Algérie, ainsi qu’un duel 100 % stéphanois opposant Zuriko Davitashvili à Aron Csongvai lors de Géorgie – Hongrie.

À 20h, du côté du football Africain, Sohaib Naïr et l’Algérie affrontaient le Togo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations.

Arrivé cet été en provenance de Guingamp, le défenseur stéphanois connaît une période de moins bien depuis quelques semaines dans le Forez. Remplaçant face à Laval après quelques sorties en demi-teinte, il espérait reprendre confiance lors de cette trêve internationale.

Les Fennecs avaient à cœur de valider leur dynamique collective et de sécuriser des points précieux dans la course à la qualification. Une rencontre de haut niveau supplémentaire pour le défenseur des Verts avant de retrouver le Centre sportif Robert-Herbin.

Pour cette rencontre Sohaib Nair était remplaçant et n’est pas entré en jeu. L’algérie s’est imposé 1-0 contre le Togo grâce à un but de Bensebaini, l’ancien rennais.

Duel entre deux joueurs de l’ASSE en Ligue des Nations

C’était une affiche bien aux couleurs de l’ASSE. À 18h, la Géorgie de Zuriko Davitashvili accueillait la Hongrie d’Aron Csongvai pour le compte de la 5ᵉ journée de la Ligue des Nations. Une confrontation directe où les enjeux étaient colossaux pour les deux nations et leurs représentants stéphanois.

D’un côté, la sélection hongroise d’Aron Csongvai abordait ce déplacement avec l’ambition ferme de s’imposer pour maintenir ses chances de montée en Ligue A avant l’ultime journée. De l’autre, les Géorgiens de Zuriko Davitashvili se trouvaient dos au mur : une victoire était impérative pour éviter d’acter prématurément une potentielle relégation en Ligue C. Les deux cadres des Verts ont livré une bataille intense sur la pelouse de Tbilissi.

La Hongrie s’est imposé 2-0 contre la Géorgie. Les deux stéphanois étaient remplaçants au coup d’envoi et sont entrés à l’heure de jeu. Un match qui a donc tourné en faveur de Csongvai et son équipe !