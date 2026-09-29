Après une première sortie frustrante face à l’Allemagne, l’Équipe de France U20 poursuivait son rassemblement espagnol ce mardi à 11h30 avec un choc de prestige face à l’Angleterre. Un deuxième test amical capital pour Nadir El Jamali. Le joueur de l’ASSE est en quête de rythme et de sensations.

Pour le premier des trois matchs amicaux au programme des Bleuets sur le sol ibérique, la sélection de Bernard Diomède s’est inclinée sur la plus petite des marges face à l’Allemagne (1-0). Dominateurs lors du premier acte, les jeunes Tricolores ont vu les débats s’équilibrer après la pause avant d’être punis à un quart d’heure du terme sur un pivot de Max Moerstedt (77ᵉ).

Remplaçant au coup d’envoi, Nadir El Jamali a fait son entrée sur la pelouse à la 63ᵉ minute de jeu. Un moment fort pour le milieu offensif de l’AS Saint-Étienne, qui poursuit son retour au premier plan après sa grave blessure au genou. Dynamique et disponible entre les lignes, le jeune Stéphanois s’est démené pour aider les siens à revenir au score dans les dernières minutes, en vain.

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Le milieu de l’ASSE voulait emmagasiner du temps de jeu

Opposés désormais à l’Angleterre, les hommes de Bernard Diomède avaient à cœur de corriger le tir et de concrétiser leur domination dans le jeu. Cette affiche face à une armada anglaise constituait un étalon idéal pour évaluer la réaction collective du groupe tricolore.

Pour Nadir El Jamali, l’objectif restait inchangé : empiler les minutes à très haute intensité afin de retrouver une condition physique optimale et du liant dans ses initiatives. Le staff de l’ASSE suit avec attention le temps de jeu accordé à son jeune joueur, avant le dernier rendez-vous amical prévu ce samedi face à l’Italie (11h00).

Dodote et El Jamali sur la pelouse

Les deux stéphanois ont débuté la rencontre sur le banc. Ils ont pu observer les deux premiers buts anglais qui menaient rapidement 2-0 (10′ et 16′). Nadir El-Jamali est alors entré à la place de l’auxerrois Tidiane Devernois. L’attaquant du SCO d’Angers, Prosper Peter, a réduit le score à la 69ème. Axel Dodote, pr^été par les Verts au FC Pau cette saison est entré dans la foulée mais le score ne bougera plus. Seconde défaite de suite pour les hommes de Bernard Diomède en Elite League U20. Prochain rendez-vous, ce samedi 3 octobre où les bleuets affronteront l’Italie.