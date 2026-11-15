Nouveau rendez-vous international pour la jeunesse stéphanoise. Opposée au Danemark (14h) dans le cadre d’une seconde rencontre amicale disputée à Clairefontaine, l’Équipe de France U20 s’appuyait notamment sur deux éléments sous contrat avec l’ASSE : le milieu offensif Nadir El Jamali et le défenseur Axel Dodote, actuellement prêté au Pau FC.

Pour Nadir El Jamali, ce rassemblement sous les ordres de Bernard Diomède confirme un retour au premier plan. De nouveau convoqué chez les Bleuets après avoir retrouvé les terrains, le jeune milieu offensif de l’ASSE est à la recherche de rythme et de sensations à haute intensité. Ce second duel face à une opposition scandinave constituait une nouvelle occasion pour jauger sa montée en puissance.

Entré en jeu en fin de match face à Laval, le jeune milieu stéphanois aurait pu engranger de la confiance. Proche de son premier but en Ligue 2, il a manqué une énorme opportunité de participer au succès des siens face aux Tangos.

De son côté, Axel Dodote espérait aussi retrouver du temps de jeu. Prêté cette saison au Pau FC en Ligue 2, le jeune défenseur formé à l’Étrat continue de franchir les paliers avec maturité. S’il est bien moins utilisé qu’en début d’exercice, le joueur espère inverser la tendance et retrouver une place dans la charnière paloise.

L’ASSE privée d’El Jamali pour la Coupe de France

Opposés à une formation du Danemark qui s’est imposée lors du premier match, les jeunes Tricolores avaient fort à faire pour imposer leur rythme et concrétiser leurs temps forts.

Alors que l’occasion était parfaite pour jouer davantage avec les Verts, Nadir El Jamali n’etait donc pas à la disposition d’Ian Cathro ce dimanche en Coupe. Convoqué avec les Bleuets, il ne pouvait pas être à Annecy face à au GFA Rumilly Vallières. Une expérience tout de même enrichissante pour lui et Axel Dodote, suivis de près par le staff de l’ASSE avant de retrouver leurs clubs respectifs pour les prochaines échéances de la saison.

Résumé de la rencontre

Pour cette seconde rencontre amicale face au Danemark, les deux stéphanois étaient titulaires. Nadir El Jamali s’est d’ailleurs de nouveau vu confier le brassard de capitaine, une vraie marque de confiance de la part de Bernard Diomède.

Mais dès la 10ème minute, les Danois prennent les devants suite à un joli mouvement collectif (0-1). Les Bleuets vont ensuite pousser, sans beaucoup de réussite. Nadir El Jamali rate notamment un joli face à face aux alentours de la demi-heure de jeu. Toujours 1-0 à la pause.

Au retour des vestiaires, les jeunes français sont enfin récompensés. Sur un gros travail de Song, c’est Molebe qui est à la réception et égalise de la tête (1-1). Après l’heure de jeu, ils vont même prendre l’avantage via une magnifique frappe de Sabaly (2-1). Une domination de courte durée puisque le Danemark égalise à la 78ème minute. Mais fort heureusement, quelques instants plus tard, Diaoune sert bien Song qui propulse le ballon au fond des filets (3-2). Le score n’évoluera plus et les Bleuets prennent donc leur revanche sur le match aller.

Solide et très entreprenant avec ballon, Axel Dodote va maintenant retourner à Pau, où il est prêté jusqu’à la fin de la saison. Nadir El Jamali a lui aussi réalisé un match très intéressant. Il tentera de gratter davantage de temps de jeu à l’ASSE dans les prochaines semaines.