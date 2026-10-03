Opéré du genou en février dernier, Nadir El Jamali est de retour sur les terrains internationaux. Le milieu offensif de terrain de l’ASSE a défié l’Italie avec la France U20 ce samedi au Estadio Camilo Cano en amical.

La saison dernière, il avait disputé 600 minutes de jeu et montré des prestations prometteuses, avant qu’une blessure au genou ne vienne freiner son élan. À 19 ans, le Français avait pourtant démontré un large panel de qualités en Ligue 2. En Coupe de France, Nadir El Jamali trouvait même le chemin des filets à deux reprises.

Après une rééducation appliquée à Clairefontaine, le joueur formé à l’ASSE a vu son contrat être prolongé jusqu’en 2029. Il pourrait désormais être intégré à la rotation d’Ian Cathro dans les prochaines semaines.

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Le milieu de l’ASSE retrouve la forme avec la France

Sélectionné avec les U20, Nadir El Jamali a déjà pu disputer quelques bribes de match. Remplaçant contre l’Allemagne, le milieu de terrain est rentré à l’heure de jeu pour tenter d’apporter le but décisif. Mais les Bleuets, dominateurs en première période, ont fini par céder à un quart d’heure de la fin (1-0).

Nouvelle désillusion quatre jours plus tard face à l’Angleterre. Les joueurs de Bernard Diomède ont été cueillis à froid, en encaissant deux buts adverses en moins de 10 minutes (10e puis 16e), avant de s’incliner 1-2 malgré la réduction du score de Posper Peter sur pénalty (69e). Une nouvelle fois entré en jeu, Nadir El Jamali accumule du temps de jeu précieux avant son retour à la compétition.

Le résumé de la rencontre

Les deux bleuets étaient titulaires pour cette rencontre. Axel Dodote est sorti sur blessure à l’épaule. Il a cédé sa place à la 66e tout comme Nadir El Jamali. Après avoir été mené à la demi-heure de jeu sur un penalty, les français ont raté un penalty juste avant la mi-temps. En seconde période, les italiens ont marqué deux buts supplementaires pour s’imposer 3-0. Une belle déroute pour les U20 !