Après un premier revers concédé face à l’Ukraine, la Hongrie s’apprêtait à enchaîner ce lundi à 20h45 avec un déplacement en Irlande du Nord. Titulaire lors de la journée précédente, le milieu de terrain de l’ASSE Aron Csongvai vise la victoire pour relancer les siens dans cette Ligue des Nations.

Pour l’entrée en lice de la sélection magyare dans cette compétition continentale, Aron Csongvai avait répondu présent. Fort de ses très bonnes prestations livrées depuis son arrivée cet été à l’ASSE le joueur de 25 ans a été honoré d’une place de titulaire au cœur de l’entrejeu hongrois pour défier l’Ukraine.

Aligné pour apporter son impact physique et sa capacité de ratissage, le Stéphanois n’a pas ménagé ses efforts au cours d’un duel intense et tactique. Malgré une débauche d’énergie constante et une belle présence dans les duels, la Hongrie a fini par céder sur la plus petite des marges (0-1), laissant filer d’emblée de précieux points à domicile.

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Le milieu de l’ASSE et la Hongrie voulaient rectifier le tir

Opposée désormais à une formation de l’Irlande du Nord en confiance après son succès inaugural face à la Géorgie, la sélection hongroise se retrouve déjà contrainte de réagir. Dans un groupe particulièrement serré, ce second rendez-vous à l’extérieur s’annonçait capital pour éviter de se faire distancer dans la course aux premières places.

Pour Aron Csongvai, l’objectif était d’enchaîner avec une nouvelle titularisation et de confirmer son statut grandissant au sein du collectif national. Le milieu défensif recruté par l’ASSE cet été avait à cœur d’imposer son rythme dans l’entrejeu afin d’offrir une première victoire aux siens avant les prochaines échéances internationales.

Résumé de la rencontre

Pour cette seconde rencontre de la trêve internationale, Aron Csongvai était à nouveau titulaire. Un des seuls stéphanois à enchainer tant avec le maillot vert que celui de son équipe nationale.

Alors qu’il a pris un carton jaune à la 42e minute de jeu, il a cédé sa place à la 77e. Son équipe a été tenu en échec 0-0.