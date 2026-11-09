L’ASSE devra composer avec un effectif largement diminué pour son entrée en lice en Coupe de France, dimanche prochain. En raison de la trêve internationale, neuf joueurs stéphanois manqueront à l’appel. Ian Cathro va devoir se réinventer et faire appel à de nouveaux visages.

L’ASSE sera privée d’une partie de son groupe dimanche prochain. Les Verts affronteront le GFA Rumilly-Vallières et devront composer sans neuf internationaux. Parmi eux, beaucoup sont d’ailleurs des titulaires réguliers du onze d’Ian Cathro.

De nombreux absents en Coupe de France

Les clubs de Ligue 2 feront leur entrée en lice en Coupe de France le week-end prochain. L’ASSE est toujours à la recherche d’un parcours intéressant dans la compétition depuis la finale disputée en 2020. Si l’objectif principal de la saison est bien entendu la montée en Ligue 1, l’effectif assez complet devrait permettre de ne pas négliger la Coupe, qui peut parfois offrir des émotions fortes.

Mais les Verts devront composer avec un effectif réduit pour ce premier tour. Kévin Pedro, Zuriko Davitashvili, Áron Csongvai, Nadir El Jamali, Mamour Ndiaye, Sohaib Naïr, Marten-Chris Paalberg, Augustine Boakye et Irvin Cardona manqueront à l’appel. Les neuf joueurs ont en effet été convoqués avec leur sélection nationale respective (programme ci-dessous).

Parmi eux, seul l’Estonien Marten-Chris Paalberg n’est pas un membre à part entière du groupe professionnel. Les autres, à l’exception de Nadir El Jamali qui sort souvent du banc, sont même des titulaires réguliers. Ces absences vont donc permettre à Ian Cathro de lancer de nouveaux joueurs dans le grand bain. Lucas Lavallée sera ainsi aligné dans les cages stéphanoises. Des jeunes joueurs devraient aussi être appelés. Lamine Sonko, arrivé cet été pour renforcer l’attaque de la réserve, pourrait par exemple connaître ses premières minutes en Vert. En pleine forme, l’attaquant reste sur un doublé qui a permis aux siens de l’emporter (1-2) sur la pelouse de l’ES Cannet Rocheville.

Le programme des internationaux de l’ASSE