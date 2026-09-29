Quatre jours après une entame délicate sur la pelouse du champion d’Afrique ivoirien, le Ghana enchaînait avec son deuxième rendez-vous des éliminatoires ce mardi à 18h face à la Gambie. L’occasion pour l’attaquant de l’ASSE Augustine Boakye de confirmer sa première cape internationale en emmagasinant à nouveau du temps de jeu.

La première sortie des Black Stars lors de ce rassemblement s’est soldée par une défaite en Côte d’Ivoire (2-0). Dominés au cours de la première mi-temps, les Ghanéens ont cédé une première fois juste avant la pause sur une réalisation de Malick Yalcouyé, avant de voir Franck Kessié doubler la mise sur penalty à l’heure de jeu.

Malgré la tournure défavorable du score, cette rencontre restera gravée dans la mémoire d’Augustine Boakye. Entré en jeu à la 58e minute à la place de Christopher Baah, l’attaquant de l’ASSE a honoré sa toute première sélection sous le maillot national. Durant une trentaine de minutes, le Stéphanois s’est montré disponible dans son couloir gauche, touchant plusieurs ballons sans toutefois parvenir à faire sauter le verrou ivoirien.

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Confirmer et engranger des minutes face aux Gambiens pour l’offensif de l’ASSE

Opposé désormais à la Gambie pour cette affiche programmée à 18h, le sélectionneur Carlos Queiroz comptait sur ce second rendez-vous pour relancer la dynamique de son groupe et corriger le tir sur le plan comptable.

Pour Augustine Boakye, cette opposition représentait une opportunité idéale d’enchaîner. Fort de ses premiers pas convaincants sous la tunique ghanéenne et de son bon début de saison avec l’ASSE, le potentiel futur meilleur joueur du mois de septembre en Ligue 2 postulait à une présence accrue sur le terrain pour apporter sa percussion et tenter de s’offrir une première action décisive avec les Black Stars.

Les ghanéens se sont inclinés 4-2 contre la Gambie. Une mauvaise surprise pour les coéquipiers d’Augustine Boakye qui a disputé les vingt dernières minutes. Il s’offre donc une seconde sélection avec son pays natal et continue de grandir avec des matchs internationaux.