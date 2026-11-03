Surprise pour Ben Old ! Le joueur de l’ASSE ne figure pas dans la liste dévoilée par Darren Bazeley pour les deux rencontres de la Nouvelle-Zélande face à l’Inde, les 12 et 15 novembre. Une absence qui interroge, quelques semaines après son but inscrit contre le Japon. Simple choix sportif ou arrangement avec les Verts ? Aucune explication individuelle n’a été communiquée pour le moment.

Ben Old traverse une période contrastée à Saint-Étienne. Remplaçant lors de la lourde défaite des Verts à Guingamp (3-0), le Néo-Zélandais peine encore à s’imposer durablement. Utilisé sur le côté gauche de la défense, il alterne les titularisations et les passages sur le banc.

Le joueur de 24 ans compte huit apparitions en Ligue 2 cette saison, dont quatre titularisations, pour 444 minutes disputées. Son temps de jeu moyen s’établit à 56 minutes par rencontre.

ASSE : Ben Old absent de la liste néo-zélandaise

Darren Bazeley a retenu 22 joueurs pour affronter l’Inde à deux reprises, les 12 et 15 novembre. Ben Old ne figure pas parmi les sélectionnés, alors qu’il avait participé au précédent rassemblement international.

Le Stéphanois s’était même illustré le 5 octobre dernier en inscrivant, du pied droit, le but égalisateur de la Nouvelle-Zélande face au Japon. Les All Whites s’étaient finalement inclinés (2-1).

Son absence est une surprise. Faut-il y voir une conséquence de son début de saison mitigé avec l’ASSE ? Ou une décision concertée entre la sélection néo-zélandaise et le club stéphanois ?

Une bonne nouvelle pour l’ASSE en Coupe de France ?

Cette non-sélection pourrait finalement arranger Ian Cathro. Sauf changement de situation, Ben Old restera disponible pendant la trêve internationale de novembre.

Il pourrait ainsi participer à l’entrée en lice des Verts en Coupe de France, sous réserve des choix du staff.

Une possibilité intéressante alors que plusieurs Stéphanois, notamment Mamour Ndiaye et Irvin Cardona, seront mobilisés par leurs sélections.

Pour Ben Old, cette période pourrait également représenter une occasion de prendre du temps de jeu et de convaincre pleinement Ian Cathro. Après avoir marqué contre le Japon, le Néo-Zélandais devra désormais se distinguer sous le maillot vert pour retrouver une place plus importante.