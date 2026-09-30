Après un premier choc engagé face à la Tunisie, le Maroc U20 poursuivait son parcours dans le tournoi UNAF ce mercredi à 15h30 avec un derby très attendu contre l’Algérie du stéphanois Oussama Benkou. Une deuxième sortie continentale idéale pour Adam Baallal (ASSE) afin de confirmer son excellente montée en puissance.

Lors de la première journée de la compétition, les Lionceaux de l’Atlas ont concédé le nul face à la Tunisie (0-0). Aligné d’entrée au cœur d’un double pivot, le jeune Stéphanois a livré une copie très séduisante durant le premier acte.

Impactant dans les duels, précieux à la récupération et d’une grande sérénité à la relance, Baallal a confirmé le cap franchi ces dernières semaines dans le Forez. Malgré une baisse de rythme logique au fil des minutes à l’image de son collectif, le milieu qui évolue à l’ASSE s’est affirmé comme l’un des hommes forts de l’entrejeu marocain pour ce lancement de tournoi.

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Le milieu de l’ASSE et le Maroc U20 face à l’Algérie

Opposés désormais à l’Algérie pour cette affiche de 15h30, les jeunes Marocains avaient à cœur de régler la mire dans le dernier geste et d’accrocher une première victoire comptable. Face à un rival historique, l’intensité et la maîtrise technique s’annonçaient prépondérantes.

Pour Adam Baallal, ce second rendez-vous consécutif représentait une occasion en or d’enchaîner les minutes à haute intensité. Titulaire indiscutable et leader technique de cette sélection U20, le Stéphanois avait une nouvelle fois les cartes en main pour imposer son rythme dans l’entrejeu et faire basculer la rencontre en faveur des siens.

Il était capitaine de cette équipe et a disputé l’intégralité de la rencontre. Les marocains se sont imposés 3-1 contre les coéquipiers d’Oussama Benkou, lui aussi titulaire et disputant l’intégralité de la rencontre. Les marocains ont dominés cette rencontre en marquant 3 buts avant que les algériens ne reduisent la marque en fin de rencontre.