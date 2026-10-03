Adam Baallal poursuivait son parcours avec le Maroc U20 ce samedi 3 octobre. Opposés à l’Égypte, pays hôte du tournoi UNAF, les Lionceaux disputaient une rencontre importante dans la course à la qualification pour la CAN U20. Le milieu de l’ASSE avait une nouvelle occasion de se montrer.

Après un nul contre la Tunisie lors de son entrée en lice (0-0), le Maroc avait lancé sa campagne en dominant l’Algérie mercredi (3-1). Les Marocains retrouvaient cette fois l’Égypte pour leur troisième rencontre du tournoi, avant de terminer face à la Libye le 6 octobre. Titulaire contre les Tunisiens, Adam Baallal avait montré de belles qualités à la récupération et dans l’orientation du jeu. Ce rassemblement lui permettait de poursuivre sa progression après ses premières apparitions avec le groupe professionnel de l’ASSE. Face aux Égyptiens, l’enjeu était aussi collectif : les Lionceaux voulaient se rapprocher d’une qualification pour la CAN U20.

Le résumé d’Égypte – Maroc U20

Dans ce match au sommet entre les deux équipes en tête de ces qualifications, les marocains vont ouvrir la marque par l’intermédiaire du stéphanois Adam Baalal. En effet, le milieu de terrain reprend victorieusement de la tête un coup franc. 1-0 puis 2-0 quelques minutes plus tard sur une belle action collective. C’est le score à la pause dans ce match.

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🚨 GOAAAAAAAAL DE ADAM BAALLAL FACE A L’ÉGYPTE ! 1-0 ! 🔥🇲🇦 Quelle passe décisive de Safouane Benzahra ! pic.twitter.com/IqMKw0PZUQ — 𝗪𝗔𝗬𝗭 🔎🇲🇦 (@ArobaseAH2) October 3, 2026

Le second acte est une période de gestion pour l’équipe marocaine. Le stéphanois jouera une nouvelle fois l’intégralité de la rencontre avec son brassard de capitaine au bras. Très estimé par son selectionneur, Adam Baalal aura répondu présent durant ce tournoi UNAF et montre qu’il est un des joueurs à suivre dans les années à venir pour le peuple marocain.

Les U20 du Maroc joueront une dernière rencontre ce mardi 6 octobre contre la Lybie toujours dans le cadre des qualifications à la CAN U20. Adam Baalal sera ensuite de retour dans le Forez.