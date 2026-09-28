Les Verts doivent composer sans une bonne partie du groupe en cette trêve internationale. De nombreux joueurs de l’ASSE sont en effet en sélection. C’est par exemple le cas d’Adam Baallal, qui jouait aujourd’hui dans le cadre du tournoi UNAF.

L’ASSE compte de nombreux internationaux au sein de son groupe professionnel : Ben Old (Nouvelle-Zélande), Sohaib Naïr (Algérie), Kévin Pedro (RD Congo), Augustine Boakye (Ghana), Mamour Ndiaye (Sénégal), Irvin Cardona (Malte), Tamar Svetlin (Slovénie), Aaron Csongvai (Hongrie), Nadir El Jamali (France U20), Zuriko Davitashvili (Géorgie) et… Adam Baallal (Maroc U20).

Ballal dans la continuité de ses performances à l’ASSE

Pour ce premier match du tournoi UNAF U20, le Maroc affrontait la Tunisie hier soir. Adam Ballal était titulaire au coup d’envoi dans un rôle de milieu de terrain au sein du double pivot. Une position qu’il n’a plus l’habitude d’occuper en club. En effet, il est utilisé cette saison comme ailier intérieur / meneur de jeu excentré. C’est là qu’Ian Cathro l’imagine pour l’instant prendre du temps de jeu dans son système en 4-2-2-2. Un temps de jeu qui profite évidemment au jeune marocain, arrivé il y’a moins d’un an dans le Forez.

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Aligné d’entrée, Adam Baallal a livré une belle prestation face aux U20 tunisiens. Le milieu de terrain stéphanois a passé un cap ces dernières semaines et cela se ressent. Très précieux à la récupération, il impressionne athlétiquement. Comme avec les Verts, il met beaucoup d’énergie dans chacune des ses interventions. Mais sa sérénité avec ballon ressort également davantage dans ce genre de rencontres. Adam Baallal semble déjà posé avec le cuir et a ainsi été capable d’orienter le jeu. Il a toutefois bien baissé en régime au cours de la partie. Tout comme son équipe qui a subi durant le second acte.

Dans cette rencontre disputée, aucune des deux sélections n’a réussi à se détacher. Score final : 0-0 entre les U20 marocains et tunisiens.