Le match de Coupe de France a relancé la discussion sur les solutions à disposition d’Ian Cathro. Lundi soir, dans le Sainté Night Club, nos chroniqueurs ont défendu la qualité de l’effectif tout en désignant une priorité pour le mercato. Le poste de gardien a également fait débat.

Faut-il s’inquiéter de la profondeur du banc après les difficultés rencontrées à Rumilly ? Pour Alex, la réponse est nuancée : « Moi, je pense que oui, on est armés. La profondeur de banc n’est pas inquiétante, sauf à certains postes. Et là, je vais pointer le poste de latéral. »

« Au poste de latéral gauche, on est complètement dépeuplés »

Le responsable de Peuple-Vert considère que l’effectif offre suffisamment de possibilités pour jouer la montée : « Je ne suis pas en train de dire qu’on a des joueurs équivalents sur la touche, mais on a des joueurs qui peuvent faire vivre la concurrence et qui doivent nous mener vers la Ligue 1 sans trop de problèmes s’ils jouent à leur niveau. »

Son inquiétude se concentre sur un secteur : « Au poste de latéral gauche, en revanche, on est complètement dépeuplés. Ben Old fait le boulot à défaut d’autre chose. »

Interrogé sur ses souhaits pour l’hiver, Alex répond directement : « J’aimerais un latéral gauche. » Avant d’insister : « Un latéral gauche, c’est sûr, pour Noël, j’en veux un, voire deux. »

« Un gardien extrêmement solide » souhaité pour le mercato estival

Alex ouvre aussi la réflexion sur les gardiens, avec une perspective plus lointaine : « Si je vais un petit peu plus loin sur la liste du Père Noël, mais ça ne se fera pas, j’aimerais qu’arrive, dans les six mois qui viennent, un gardien extrêmement solide, prêt à nous faire passer des soirées un petit peu moins compliquées en Ligue 1. »

« Je trouve que Gautier Larsonneur n’est pas des plus rassurants, même si ses dernières sorties avant sa blessure ont été un petit peu meilleures. Mamour Ndiaye, je suis désolé, mais je ne suis pas convaincu du tout par le joueur. »

Lucas Lavallée a laissé une meilleure impression à Annecy : « Il a fait ce qu’il avait à faire. Sur le but, il ne peut pas vraiment s’en vouloir. Il est intervenu là où il fallait intervenir. »

« Miser un peu sur la stabilité de ce groupe »

Hervé partage la priorité du couloir gauche lors du prochain mercato, tout en écartant l’idée d’un grand renouvellement : « Si on trouve un latéral gauche qui peut vraiment amener une plus-value… Après, en revanche, il faut encore une fois miser un peu sur la stabilité de ce groupe. »

« Si c’est pour mettre la pagaille avec plein de joueurs qui arrivent, non. On a des postes qui sont bien assurés. Donc oui, un latéral gauche en priorité. »

Il rappelle enfin que certaines solutions existent déjà : « Jaber, on le voit avec ses entrées en jeu, il a tout à fait le niveau technique pour démarrer les matchs. » Nadir El Jamali représente également, à ses yeux, « une cartouche qui, je l’espère, trouvera du temps de jeu ».

Le débat porte donc sur des renforts ciblés, avec une priorité partagée : apporter une solution supplémentaire à gauche sans déséquilibrer le groupe.