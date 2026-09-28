La trêve internationale est l’occasion de tirer un premier bilan de la saison de l’ASSE. Ce lundi soir, le Sainté Night Club vous donne rendez-vous pour un hors-série consacré aux sept premières journées de Ligue 2. Leader, choix de Ian Cathro, individualités, projet Kilmer ou encore concurrence pour la montée : les débats s’annoncent nombreux.

Sept journées et déjà beaucoup de choses à dire. L’ASSE a pris les commandes de la Ligue 2 avec 16 points sur 21 et possède la meilleure attaque du championnat. Une position idéale sur le papier, mais qui n’empêche pas certaines interrogations après les dernières sorties des Verts.

Pour ce 232e numéro du Sainté Night Club, Kévin sera à la présentation, accompagné de Sylvain et Pierre. Quentin suivra vos réactions dans le chat. Une émission spéciale trêve qui permettra de dresser un premier bilan du début de saison stéphanois.

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Les Verts vraiment au-dessus de la Ligue 2 ?

C’est le premier grand débat de la soirée. L’ASSE est leader, mais reste sur deux rencontres qui ont laissé un goût amer. Après la défaite à Dunkerque, les Stéphanois ont laissé échapper deux points à Metz alors qu’ils menaient 2-0.

Les Verts ont également encaissé sept buts lors de leurs quatre dernières rencontres. De quoi poser une question : ce fauteuil de leader traduit-il réellement la supériorité de l’équipe de Ian Cathro ou certaines lacunes restent-elles préoccupantes pour la suite ?

L’identité voulue par l’entraîneur sera également au cœur des discussions. Saint-Étienne affiche un énorme volume athlétique, avec 107 kilomètres parcourus en moyenne par rencontre et 113,4 sprints. Les Verts courent beaucoup et pressent haut. Une identité forte ou une débauche d’énergie destinée à compenser certaines limites dans la maîtrise du ballon ?

Le cas Gautier Larsonneur sera lui aussi abordé. Le gardien stéphanois affiche plusieurs indicateurs statistiques en retrait depuis le début de saison. Ses performances individuelles seront mises en perspective avec le système très offensif de Cathro, qui expose régulièrement sa défense aux transitions adverses.

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Cardona, Davitashvili, Ballo : faut-il revoir la hiérarchie ?

Place ensuite aux individualités. Irvin Cardona réalise un début de saison impressionnant avec quatre buts et cinq passes décisives selon la LFP. Son activité sans ballon et sa capacité à multiplier les sprints en font également un élément majeur du dispositif.

Une question se pose déjà : l’ASSE est-elle devenue dépendante de Cardona ?

Le duel entre Thierno Ballo et Zuriko Davitashvili promet également d’alimenter les débats. L’Autrichien a déjà inscrit quatre buts après une saison beaucoup plus compliquée à Millwall. Son activité et sa présence dans la surface sont précieuses, mais certaines données montrent aussi ses limites dans la création et le dribble.

À l’inverse, Davitashvili possède un profil beaucoup plus créatif. Le Géorgien, meilleur joueur de Ligue 2 la saison dernière, s’est pourtant retrouvé sur le banc au coup d’envoi à Metz après le retour de Jakob Breum. Ian Cathro doit-il lui faire une place coûte que coûte ou maintenir une hiérarchie dictée par son projet collectif ?

Augustine Boakye et Kévin Pedro seront également au programme. Le côté droit apparaît progressivement comme l’une des principales satisfactions stéphanoises. Suffisant pour parler de véritable certitude ?

Gazidis a-t-il raison de calmer les ambitions de l’ASSE ?

Autre gros dossier de l’émission : les déclarations d’Ivan Gazidis dans L’Équipe. Le président stéphanois a notamment refusé de présenter l’ASSE comme le « PSG de la Ligue 2 » et défendu une stratégie financière pensée sur le long terme.

Gazidis refuse l’idée de tout sacrifier pour obtenir une remontée immédiate si cela doit fragiliser l’avenir du club. Une position responsable dans le contexte économique du football français ou un discours difficile à entendre compte tenu des moyens et du statut de l’ASSE ?

Plus de deux ans après l’arrivée de Kilmer Sports Ventures, le bilan du projet sera mis sur la table. Gazidis considère cette saison comme la première durant laquelle l’équipe et le club correspondent véritablement au projet du nouveau propriétaire. Combien de temps faut-il encore accorder à KSV ?

Le choix de Ian Cathro sera évidemment associé à ce débat. Gazidis estime que son entraîneur correspond à l’ADN recherché, notamment par son exigence en matière d’intensité et sa volonté de travailler avec un groupe resserré.

Une philosophie censée également ouvrir la porte aux jeunes. Pourtant, après sept journées, Adam Baallal, Nadir El Jamali ou encore Nathan Kasia Nkondo disposent d’un temps de jeu limité, tandis que Djylian Eymard attend encore ses premières minutes. La promesse faite à la formation est-elle réellement compatible avec les ambitions immédiates du club ?

Une ASSE décimée pendant la trêve

La trêve internationale constitue justement un autre sujet majeur. Quinze joueurs manquent à l’appel et huit titulaires du déplacement à Metz sont partis en sélection.

Une situation qui illustre la qualité de l’effectif stéphanois mais qui pose aussi la question de l’accumulation des matchs et des voyages. Cette forte présence internationale peut-elle devenir problématique physiquement au fil de la saison ?

Vendredi, l’ASSE disputera par ailleurs une rencontre amicale face au FC Sion à L’Étrat. Avec autant d’absents, Ian Cathro devra largement remanier son équipe et donner du temps de jeu à plusieurs éléments moins utilisés ainsi qu’à des jeunes de la post-formation.

Ce rendez-vous peut-il réellement avoir un intérêt collectif ou doit-il surtout être considéré comme un examen individuel pour les joueurs qui cherchent à intégrer la rotation ?

Qui accompagnera l’ASSE dans la course à la montée ?

Enfin, le Sainté Night Club se penchera sur la concurrence. L’ASSE possède déjà un matelas intéressant mais plusieurs équipes restent en embuscade.

Reims demeure invaincu, le Red Star vient d’enchaîner trois victoires consécutives et Montpellier reste bien placé malgré un début de saison irrégulier. Metz connaît davantage de difficultés mais reste dans la course, tandis que Sochaux pourrait jouer les invités surprises.

Et attention au FC Nantes. Les Canaris viennent de remporter deux de leurs trois derniers matchs et sont sortis de la zone rouge. Malgré leur début de saison compliqué et un changement précoce d’entraîneur, ils ne comptent finalement que trois points de retard sur le Top 5.

L’émission se terminera par le traditionnel jeu des pronostics : chacun devra donner ses deux promus directs, ses trois équipes qualifiées pour les playoffs et ses candidats à la relégation après quasiment un cinquième du championnat.

Rendez-vous ce soir pour le Sainté Night Club n°232. N’hésitez pas à participer aux débats dans le chat, à vous abonner, à aimer la vidéo et à la partager si l’émission vous plaît. Le Sainté Night Club est également disponible en podcast sur les différentes plateformes, en intégralité ou à la découpe.

A suivre sur Twitch et YouTube.