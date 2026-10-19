L’ASSE poursuit son excellent début de saison en Ligue 2. Vainqueurs du Red Star (0-1) samedi soir, les Stéphanois ont conforté leur première place au classement et creusé l’écart avec leurs poursuivants. Ce lundi, Sainté Night Club revient sur cette victoire importante, dresse un premier bilan du travail d’Ian Cathro et se projette sur la réception du FC Nantes. Une émission riche en débats, avec Adrien Ponsard et Joss autour de Corentin.

Après leur succès face à Rodez, les Verts ont confirmé leur dynamique en allant s’imposer sur la pelouse du Red Star. Une victoire précieuse dans un choc du haut de tableau, obtenue grâce à une réalisation d’Irvin Cardona.

Mais au-delà du résultat, c’est surtout la force collective affichée par les Stéphanois qui interroge. L’ASSE a-t-elle livré sa prestation la plus aboutie de la saison sur le plan mental ? Ian Cathro dispose-t-il désormais d’un groupe capable de répondre présent dans les rencontres les plus difficiles ?

Adrien Ponsard et Joss reviendront sur les principaux enseignements de cette rencontre, leurs tops et leurs flops, ainsi que sur plusieurs performances individuelles.

Maxime Bernauer confirme-t-il qu’il est désormais plus performant au milieu de terrain ? Irvin Cardona a-t-il inscrit un but susceptible de relancer sa saison après cinq rencontres sans marquer ? Enfin, que retenir de la première titularisation de Mamour Ndiaye, qui a conservé sa cage inviolée sans être énormément sollicité ?

Ian Cathro : sept victoires en neuf matchs, mais quels défis ?

Avec sept victoires lors des neuf premières journées de Ligue 2, Ian Cathro affiche un bilan particulièrement convaincant. Son équipe occupe la première place du championnat et commence à dégager une véritable identité collective.

Sainté Night Club consacrera un dossier au travail de l’entraîneur écossais. L’ASSE a-t-elle enfin trouvé son équipe type ? Les performances actuelles permettent-elles d’être pleinement rassuré sur l’objectif de remontée en Ligue 1 ?

Le retour de Mahmoud Jaber pourrait également constituer une excellente nouvelle, notamment dans un secteur où l’absence de Tamar Svetlin réduit les possibilités du staff.

Mais plusieurs interrogations demeurent. Qu’est-ce qui pourrait freiner les Stéphanois dans leur progression ? Le principal danger serait-il de se croire déjà arrivés ? Et faut-il seulement penser à la montée ou commencer également à construire l’équipe qui pourrait évoluer en Ligue 1 la saison prochaine ?

Ligue 2 : l’ASSE prend ses distances, qui peut encore la suivre ?

La neuvième journée de Ligue 2 a permis aux Verts de réaliser une excellente opération comptable. Malgré les résultats positifs de plusieurs concurrents, notamment Reims et Nancy, l’ASSE compte désormais cinq points d’avance sur ses premiers poursuivants, avant la rencontre entre Rodez et Montpellier.

Le succès à Bauer a également repoussé le Red Star, pourtant auteur d’un début de saison prometteur. Le club audonien peut-il encore prétendre à l’une des deux premières places malgré cette défaite ?

Les chroniqueurs s’intéresseront aussi au Stade de Reims, toujours invaincu, ainsi qu’à Metz, qui vient de renouer avec la victoire. À ce stade de la saison, quels clubs semblent les mieux armés pour jouer la montée ?

Chacun livrera ses pronostics concernant les deux promus directs, les trois équipes qualifiées pour les playoffs et les formations menacées par la relégation.

ASSE – Nantes : un nouveau choc à Geoffroy-Guichard

Enfin, l’émission se terminera par une projection sur la prochaine rencontre des Verts. Samedi, l’ASSE recevra le FC Nantes, autre monument du football français, mais actuellement en grande difficulté.

Les Canaris occupent la quatorzième place du championnat avec seulement huit points après neuf journées. Déjà confrontés à un changement d’entraîneur, ils restent sur une défaite à domicile contre Dunkerque (2-3).

Quelle composition Ian Cathro pourrait-il aligner pour cette affiche ? Faut-il s’attendre à des changements après le déplacement au Red Star ? Et comment éviter le piège d’une équipe nantaise qui cherchera à se relancer dans le Chaudron ?

Les chroniqueurs donneront leurs compositions préférentielles et leurs pronostics pour cette nouvelle confrontation.

Sainté Night Club n°234 : rendez-vous ce soir

Pour cette 234e émission, Corentin assurera la présentation, accompagné d’Adrien Ponsard et de Joss. Colin sera chargé de relayer les réactions et les questions des supporters dans le chat.

Comme chaque semaine, les supporters pourront participer aux débats et partager leur analyse de l’actualité stéphanoise.

L’émission sera également disponible en podcast sur les différentes plateformes d’écoute, en intégralité ou à travers des séquences consacrées aux principaux sujets abordés.

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L’émission sera également disponible en podcast, en intégralité ou sous forme d’extraits, sur les différentes plateformes de diffusion.

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