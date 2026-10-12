L’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire face à Rodez (2-0), mais les questions restent nombreuses. Kévin Pedro impressionne, Augustine Boakye enchaîne les performances, tandis que plusieurs cadres voient leur place fragilisée par les blessures et la concurrence. Ce lundi soir, le Sainté Night Club revient sur les enseignements du succès stéphanois, les choix d’Ian Cathro et le choc qui se profile face au Red Star. Un programme particulièrement riche pour cette 233e émission !

Après 35 jours sans victoire, l’ASSE a enfin retrouvé le sourire. Les Verts se sont imposés face à Rodez samedi soir à Geoffroy-Guichard, grâce à Thierno Ballo et Augustine Boakye.

Un succès qui permet aux Stéphanois de conserver la tête de la Ligue 2 après huit journées. Mais au-delà des trois points, cette rencontre a soulevé plusieurs interrogations. La prestation de Kévin Pedro peut-elle modifier la hiérarchie défensive ? Les blessures constituent-elles finalement une opportunité pour certains joueurs ? Et pourquoi l’ASSE peine-t-elle encore à maîtriser une rencontre pendant 90 minutes ?

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Autant de sujets qui seront débattus ce soir dans le Sainté Night Club n°233, présenté par Keuhn, accompagné d’Antoine et Karl. Colin assurera l’animation du chat.

ASSE – Rodez : une victoire importante, mais des interrogations

La première partie de l’émission sera consacrée au débriefing du succès face à Rodez.

Chaque chroniqueur présentera ses trois principaux enseignements avant de revenir sur les performances individuelles et les choix tactiques d’Ian Cathro.

Deux joueurs seront particulièrement à l’honneur.

Kévin Pedro, d’abord, auteur d’une prestation remarquable dans l’axe droit de la défense. Repositionné à son poste de formation pour compenser les absences de Julien Le Cardinal et Chico Lamba, le jeune Stéphanois a impressionné. Peut-il désormais prétendre à une place de titulaire dans l’axe ?

Augustine Boakye, ensuite, continue de faire parler son talent. L’international ghanéen a encore marqué un but spectaculaire face à Rodez. Son efficacité et sa régularité interrogent sur son statut dans l’effectif, alors que l’ASSE souhaite prolonger son contrat selon nos informations.

Le débat portera également sur les difficultés récurrentes des Verts à produire un match complet. Pourquoi Saint-Étienne a-t-il encore souffert en seconde période ? La fatigue des internationaux et les nombreuses absences suffisent-elles à expliquer cette baisse de régime ?

ASSE : les absents ont-ils toujours tort ?

Ce sera le grand dossier de cette 233e émission.

Face à Rodez, Ian Cathro devait composer sans plusieurs joueurs importants : Chico Lamba, Julien Le Cardinal, Mahmoud Jaber, Paul Eymard ou encore Zuriko Davitashvili.

Malgré cette cascade d’absences, l’ASSE a gagné sans encaisser de but. De quoi relancer une question essentielle : les blessures sont-elles uniquement un handicap ou peuvent-elles permettre de révéler de nouvelles solutions ?

Les situations de Lamba et Jaber seront notamment étudiées. Considérés comme des éléments majeurs de l’effectif la saison dernière, les deux joueurs ont vu la concurrence évoluer pendant leurs indisponibilités.

En défense, Le Cardinal, Naïr et Pedro ont marqué des points. Au milieu, Csongvai et Bernauer occupent une place importante dans les choix de Cathro.

Les deux joueurs pourront-ils retrouver leur statut lorsqu’ils seront pleinement opérationnels ?

Autre sujet : la place accordée aux jeunes. Kilmer Sports Ventures a régulièrement affiché sa volonté de valoriser la formation stéphanoise. Mais après huit journées, Baallal, Kasia Nkondo, El Jamali ou encore Dhaoui disposent d’un temps de jeu limité.

La Coupe de France pourrait-elle leur permettre de franchir un cap ?

Enfin, le cas des gardiens sera abordé. Sorti après un choc avec Kévin Pedro face à Rodez, Gautier Larsonneur a laissé sa place à Mamour Ndiaye. Le jeune portier, particulièrement ambitieux, pourrait-il profiter de cette situation pour bouleverser la hiérarchie ?

Ligue 2 : le Red Star attend l’ASSE de pied ferme

La dernière grande partie de l’émission sera consacrée au championnat et au prochain déplacement des Verts.

Le Red Star reste sur quatre victoires consécutives et s’annonce comme un adversaire particulièrement redoutable. Après sa victoire face à Clermont, le club audonien a envoyé un message fort à ses concurrents.

L’ASSE se rendra à Bauer samedi prochain pour une confrontation directe entre les deux premières équipes du championnat.

Le Sainté Night Club s’intéressera également à la physionomie de cette Ligue 2 version 2026-2027. Quels clubs semblent armés pour jouer la montée directe ? Le Red Star peut-il tenir la cadence ? Quelles équipes risquent de lutter pour leur maintien ?

Les chroniqueurs se prêteront au jeu des pronostics en désignant leurs favoris pour les deux premières places, les barrages et la relégation.

Enfin, une première projection sur le onze de départ de l’ASSE à Saint-Ouen permettra de conclure les débats. Ian Cathro doit-il reconduire l’équipe victorieuse contre Rodez ou profiter des retours attendus pour effectuer des changements ?

Sainté Night Club : rendez-vous ce soir pour débattre !

Pour ce 233e numéro du Sainté Night Club, saison 7, Keuhn sera à la présentation, avec Antoine et Karl sur le plateau et Colin à l’animation du chat.

Au programme : débriefing de la victoire face à Rodez, débat sur les absents et la concurrence, analyse de la Ligue 2 et projection sur le choc face au Red Star. Sans oublier l’incontournable instant pronostic.

Vous aussi, participez aux débats dans le chat et donnez votre avis sur les choix d’Ian Cathro !

L’émission sera également disponible en podcast, en intégralité ou sous forme d’extraits, sur les différentes plateformes de diffusion.

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A suivre sur Twitch et YouTube.