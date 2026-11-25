Trois minutes après son entrée à Reims, Zuriko Davitashvili a offert la victoire aux Verts. Une efficacité qui a relancé la discussion sur sa place dans le onze. Dans le Sainté Night Club, Pierre a réclamé son retour aux côtés de Cardona, tandis que Valentin a envisagé une autre utilisation du Géorgien.

Le but victorieux à Auguste-Delaune a rappelé ce que Zuriko Davitashvili peut apporter à l’ASSE. Entré à la place de Thierno Ballo, le Géorgien a conclu le mouvement collectif qui a décidé de la rencontre.

Dans le dernier Sainté Night Club, cette entrée a nourri un débat sur la meilleure manière de l’intégrer dans l’attaque stéphanoise. Avec une conviction forte chez Pierre : son retour doit passer par la concurrence avec Ballo.

« Je ne touche pas à la doublette Boakye–Breum »

Pour le chroniqueur, la réflexion ne doit pas conduire à modifier l’association des deux créateurs.

« Moi, je ne touche pas à ma doublette offensive en dix, Boakye–Breum. Je n’y touche pas. Pour Davitashvili, le meilleur moyen de reprendre sa place devant, c’est d’être décisif, comme il l’a été sur son entrée. Chose qu’on a trop peu vue cette saison. »

Pierre a ensuite exposé son choix pour l’attaque : « Je le dis depuis quelque temps déjà : pour moi, il doit reprendre la place de Ballo. Ballo se bat, il ne démérite pas. Mais je pense que Davitashvili a largement les capacités de repasser devant lui. »

Son onze idéal repose donc sur un quatuor clairement identifié : « Dans un onze idéal, avec tout le monde à son pic de forme, j’aimerais Breum et Boakye en dix, avec Cardona et Davitashvili à la finition. »

« Ce n’est pas parce qu’il est moins bon intrinsèquement »

Valentin a partagé l’idée que Davitashvili possède les qualités pour retrouver davantage de responsabilités. Il a toutefois rappelé que son talent devait se traduire plus régulièrement sur le terrain.

« Si aujourd’hui Davitashvili n’est pas titulaire, ce n’est pas parce qu’il est moins bon que Ballo intrinsèquement. C’est parce qu’il n’est pas à la hauteur de son talent. Ce genre de match est intéressant pour Zuriko parce qu’il a été décisif. C’est dans ce genre de scénario compliqué qu’on l’attend. »

Le chroniqueur a aussi défendu la qualité de son déplacement sur le but : « Son appel dans le dos est top, c’est un vrai but d’avant-centre. Certains diront qu’il a juste poussé la balle au fond, mais il faut se faufiler entre les deux défenseurs. Ce n’était pas évident. »

Davitashvili : une alternative à Cardona ?

Valentin a ensuite ouvert une autre piste, sans en faire une solution arrêtée :

« C’est difficile de juger vraiment son entrée sur une trentaine de minutes où il a touché peu de ballons. Mais je suis en train de me demander si ça ne peut pas être une alternative à Cardona. »

Pierre n’a pas fermé la porte, tout en maintenant sa confiance envers l’attaquant : « C’est sûr que Cardona aura peut-être quelques coups de moins bien dans la saison, parce qu’il enchaîne et qu’il fait pas mal de voyages. Je pense que Cardona reste indispensable, mais pourquoi pas ? »

Remplacer Ballo dans le onze ou offrir ponctuellement une autre solution dans l’axe : Davitashvili a relancé plusieurs possibilités avec son entrée à Reims. Pour nos chroniqueurs, la meilleure façon de prolonger ce débat reste désormais de répéter les prestations décisives.